Tras el estallido de la guerra han proliferado en Internet las cuentas que se identifican con la actividad de la Inteligencia de Fuentes Abiertas (Open Source Inteligence, OSINT), la búsqueda avanzada de contenidos fiables a través de técnicas digitales. Han aumentado los perfiles que incluyen este acrónimo en sus biografías, pero hemos encontrado varios que ofrecen información sesgada o no verificada.

Según la herramienta tweeplesearch.com, desde el inicio de la invasión de Ucrania (24 de febrero) hasta el 24 de marzo se han creado 94 cuentas en Twitter que incluyen la referencia “OSINT” en el campo “biografía”. Si se mira el perfil completo de las cuentas, que incluye otros campos como nombre o sitio web, incluyen este acrónimo 120 usuarios.

La actividad OSINT se ciñe a muchas normas que garantizan la ejecución profesional de la tarea y los dictámenes resultantes. Esto se hace precisamente para no generar una supuesta “inteligencia” (conocimiento que permite la toma de decisiones) que en realidad no ha establecido mecanismos para evitar aspectos como la incidencia de los sesgos personales. Aquí tenemos el flujo de trabajo que sigue @cybersecstu, experto de Tracelabs.

