El avance de las tropas rusas ha quedado interrumpido al norte de la capital, donde hay una franja de terreno en forma de cuña en el margen derecho del río Dnieper, junto al pueblo de Demidov. Esta franja coincide con una zona inundada de manera repentina a principios de marzo. Las inundaciones intencionadas y el barro son un elemento estratégico utilizado en otros conflictos en el pasado, pero, por el momento, no hay pruebas concluyentes de que en este caso haya habido intencionalidad.

El periódico The Washington Post informó el 9 de marzo sobre la posible utilización de la “guerra hidráulica” en el conflicto de Ucrania. Este diario se hacía eco del oscurecimiento repentino que un usuario de Twitter había notado en las imágenes de satélite relativas a una extensa zona de terreno al norte de Kiev a partir del 28 de febrero.

En VerificaRTVE analizamos esta misma franja de terreno a través de un canal especial (NDWI) del satélite Sentinel-2 que está diseñado para identificar zonas con agua y comprobamos que la inundación es cierta. En la fotografía correspondiente al día 11 de marzo aparece una superficie llena de agua que antes no estaba. La imagen anterior de la serie en la que la zona es visible es la del 26 de febrero y en ella vemos que esa zona estaba completamente seca. Por la superficie ahora inundada transcurren varios canales en paralelo y el río Irpin, afluente del Dnieper (50.737962263547914, 30.35362476236743)

Retrocediendo al histórico de fotografías anteriores de Sentinel-2, hemos comprobado que esta situación no se dio en ningún momento de los últimos dos años (por ejemplo: 10/2/20 , 19/10/20 , 11/03/21 ). No es por tanto una inundación estacional. Tras el día en que el satélite detectó la nueva zona anegada hemos seguido su evolución y hemos comprobado que, lejos de disminuir, incrementa su extensión.

¿Ha incidido esta inundación en el avance ruso?

Rusia invadió Ucrania entrando en su territorio por distintos puntos de manera simultánea. Uno de ellos fue el sur de Bielorrusia que está apenas a 100 km de Kiev en línea recta. Los distintos mapas de la evolución de los frentes de guerra que hemos consultado dibujan una cuña al norte de Kiev junto a Demidov por debajo de la cual las tropas rusas no han podido consolidar su presencia. Esta cuña coincide con la zona inundada.

El avance ruso se detuvo en este punto el día 3 de marzo y, si bien en el resto de frentes las tropas de Moscú han avanzado con dificultades, en la zona inundada no se han movido. Así lo reflejan los mapas de la guerra al cumplirse el mes de la invasión del Institute for the study of war, RTVE.es, BBC, LiveuaMap o SOAR.