Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Rusia asegura que más de 1.000 militares ucranianos se rindieron en Mariúpol

El ministro de Exteriores ucraniano agradece a Irán su apoyo a una solución diplomática, según asegura en un tuit después de hablar por teléfono con su homólogo iraní Hossein Amir Abdollahian. "Irán se opone a la guerra de Rusia contra Ucrania", dice Kuleba, que muestra su agradecimiento a Irán por refutar las acusaciones de transferencias de armas a Rusia con la ayuda de empresas iraníes, así como por el equipo médico enviado a Ucrania.

“Call with FM Hossein Amir Abdollahian. Iran stands against Russia’s war on Ukraine, supports a diplomatic solution. Grateful to FM Abdollahian for refuting allegations of arms transfers to Russia with the help of Iranian companies, as well as for the medical team sent to Ukraine.“