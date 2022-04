"A punta de pistola me llevó a una casa cercana y me ordenó que me quitase la ropa o me dispararía. Me amenazó, me dijo que hiciera lo que me pedía y comenzó a abusar de mí", denuncia Anna. Esta mujer ucraniana ha sido víctima de abusos sexuales por parte de los soldados rusos en una pequeña localidad a unos 70 kilómetros de Kiev. Mientras abusaban de ella dispararon a su marido, quien falleció dos días después a causa de las heridas de bala.

Anna también denuncia que a una de sus vecinas, que tenía 40 años, primero la violaron y luego la mataron. Fue torturada por desconocidos y violada por soldados rusos. "Sabemos que muchos de estos casos no se descubrirán jamás. Muchas son asesinadas por los soldados rusos, pero queremos que sepáis que las violaciones se están usando como arma de guerra en ucrania", denuncia Kateryna Cherepakha, presidenta de la Strada Ukraine.

La Defensora del Pueblo en Ucrania ha asegurado que unas 25 jóvenes sufrieron abusos durante un mes que estuvieron encerradas en un sótano. Ahora nueve de ellas están embarazadas. La defensora ha pedido a la ONU poner este caso bajo investigación y ha matizado que se desconoce el número de mujeres víctimas de violaciones.

"Incluyendo niñas menores de edad y niños muy pequeños" Este martes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski ha denunciado, "cientos de casos de violación" en las zonas que ocupó el ejército ruso, "incluyendo niñas menores de edad y niños muy pequeños". "En las zonas liberadas de los ocupantes continúa el registro y la investigación de los crímenes de guerra cometidos por Rusia. Casi a diario se encuentran nuevas fosas comunes", ha afirmado en un mensaje al Parlamento lituano por videoconferencia. La trata, un "riesgo exponencial" para las refugiadas: "A medida que aumenta la vulnerabilidad, lo hace el abuso" ÁLVARO CABALLERO "Miles y miles de víctimas. Cientos de casos de tortura. Se siguen encontrando cadáveres en alcantarillas y sótanos", ha confirmado. "Se han registrado cientos de casos de violación, incluidos los de niñas menores de edad y niños muy pequeños. ¡Incluso un bebé! Solo hablar de ello da miedo", ha añadido Zelensky.

Las mujeres de Ucrania viven un auténtico drama Forzados a dejar su país o a vivir bajo las bombas, víctimas de ataques y de violencia sexual y con un futuro totalmente incierto; los niños y las mujeres de Ucrania viven un auténtico drama como consecuencia de la guerra, según han denunciado agencias de Naciones Unidas. "Se están recibiendo cada vez más denuncias de violaciones y otros abusos", ha asegurado Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres. "La combinación de desplazamientos masivos con una gran presencia de reclutas y mercenarios, y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos ha hecho saltar todas las alarmas", señaló. Unicef y ONU Mujeres dibujaron ante el Consejo de Seguridad de la ONU un panorama desolador para las familias ucranianas, con el ataque de la pasada semana contra la estación de la ciudad de Kramatorsk, en el que murieron decenas de civiles que esperaban para ser evacuados, como símbolo. La matanza de civiles en la estación de Kramatorsk agrava la situación en el Donbás VÍCTOR GARCÍA GUERRERO (Enviado especial de RTVE a Kramatorsk)/ RTVE.es "Las mujeres se enfrentan a riesgos similares. Estamos extremadamente preocupados por el creciente número de informes de violencia sexual y otras formas de violencia de género", dijo Manuel Fontaine, director de Programas de Emergencia de Unicef. Unicef ha expresado especial preocupación por los menores que han sido evacuados de zonas de combates sin sus familias y que se enfrentan a un alto riesgo de "violencia, abuso, explotación o a ser víctima de tráfico". El responsable de la agencia de la ONU para la infancia intervino en una reunión del Consejo de Seguridad dedicada en exclusiva al impacto que la invasión rusa está teniendo en mujeres y niños. Fontaine, que la semana pasada regresó de una visita a Ucrania, aseguró que "en 31 años como (trabajador) humanitario, pocas veces había visto tanto daño causado en tan poco tiempo".

La ONU confirma al menos 142 niños han muerto y 229 han resultado heridos Hasta ahora, la ONU ha confirmado que 142 niños han muerto y 229 han resultado heridos en la guerra, pero avisa de que las cifras reales son sin duda mucho mayores. En solo seis semanas, casi dos tercios de los niños ucranianos han resultado desplazados, dejando atrás sus hogares, escuelas y, a menudo, a sus propios familiares, recordó Fontaine. De los alrededor de 3,2 millones de menores ucranianos que continúan en sus casas, se estima que casi la mitad pueden estar en riesgo de no tener comida suficiente y muchos de ellos no tienen ahora mismo acceso a agua potable o lo tienen de forma muy limitada, explicó. Cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado, según Unicef La abundante presencia de restos de municiones y explosivos plantea además una gran amenaza a largo plazo para los niños, que también se están viendo perjudicados por un frenazo en seco a su educación. "El ataque contra la estación de Kramatorsk fue inadmisible, pero es sólo una de las muchas ocasiones en esta guerra en las que hemos visto un desprecio descarado de las vidas civiles y de la ley humanitaria internacional"