Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | La UE contribuirá a la investigación y documentación de crímenes de guerra

EE.UU. presiona a una India neutral para que no compre más petróleo ruso. El presidente estadounidense, Joe Biden, no logró este lunes mover a la India de su postura neutral sobre la invasión rusa de Ucrania, en una llamada con el primer ministro indio, Narendra Modi, pese a que EE.UU. considera que el país asiático no debería aumentar las importaciones de petróleo de Rusia.

Un alto cargo de la Administración estadounidense ha explicado que la conversación entre Biden y Modi de este lunes se alargó cerca de una hora y fue "muy franca". Esta fuente ha afirmado que Estados Unidos "no le ha pedido a la India que haga nada en particular" sobre el tema energético, puesto que considera que el país asiático "no es un gran consumidor de petróleo ruso", el cual solo representa entre el 1% y el 2% de sus importaciones.