Huyen de una guerra y dejan atrás sus hogares y familias. Pero en su trayecto hacia otros países europeos, las mujeres refugiadas ucranianas se enfrentan a un riesgo añadido: el de la trata de personas. Las organizaciones humanitarias alertan de que las redes de traficantes ya han extendido sus tentáculos a lo largo de la frontera para intentar aprovecharse de la desesperación que reina en este éxodo de más de tres millones de personas.

"En una circunstancia de emergencia como la que tenemos ahora mismo, siempre se incrementa el peligro de trata. Ahora mismo es uno de los riesgos más importantes para las refugiadas", explica a RTVE.es desde Rumanía Arianne Martín, de la ONG Alianza por la Solidaridad-ActionAid. "A medida que la vulnerabilidad de las mujeres aumenta, lo hace también el abuso, y esta vulnerabilidad está creciendo exponencialmente. Llegan solas, a un país extraño, sin saber el idioma, tal vez sin dinero y desesperadas por encontrar un lugar en el que pasar la noche", ha asegurado en La hora de la 1 Edgar Sandoval, el presidente de la organización World Vision, que también se encuentra en Rumanía.

Este país, donde ha llegado cerca de medio millón de personas, es desde hace años "el centro de la esclavitud moderna de la Unión Europea" –cerca de 86.000 personas viven en régimen de esclavitud, según la ONG Walk Free-. Es además un punto de entrada y de salida a la Unión de miles de víctimas de explotación sexual, muchas de ellas provenientes de Ucrania. Precisamente, este historial ha permitido también a autoridades y las asociaciones locales estar preparados para reforzar ahora la lucha contra la trata, por lo que aconsejan a mujeres y niños sobre los peligros de algunas ofertas de alojamiento o transporte.

"Si esto no acaba pronto, ella necesita trabajar y no sabe en qué"

La organización española asegura que se han dado "muchos intentos" de captación en la frontera, aunque no tienen constancia de que ninguno haya culminado en una desaparición. Si en los primeros momentos de la salida de refugiados llegaban familias con más recursos o conexiones en otros puntos de Europa, en "esta segunda ola vienen sin contactos, sin tener a dónde ir", lo que las hace mucho más vulnerables, alerta Martín.

Cuenta el caso de una mujer que llegó con sus cuatro hijos y su madre. Llegó a Rumanía únicamente con el dinero de su último sueldo y con la intención de permanecer cerca de la frontera y volver pronto. "Pero nos decía que si esto no acababa pronto ella necesitaba trabajar y no sabía en qué. Ese es el perfil más vulnerable, puede acabar recurriendo a prácticas no seguras", continúa Martín.

Según la trabajadora de Alianza por la Solidaridad, el riesgo es mayor especialmente para aquellas mujeres que deciden quedarse en Rumanía y no tienen familiares en otros puntos de Europa. Alrededor de un tercio toman esta decisión, muchas motivadas por la intención estar cerca de Ucrania para regresar en cuanto termine el conflicto. "Al quedarse aquí el riesgo aumenta, porque a medida que pasan los días y ya se han cubierto necesidades básicas como el alojamiento o la comida, empiezan a necesitar desenvolverse por sí mismas", asegura. Para mantener a sus familias, recurren "a la desesperada a prácticas no seguras".

"Cuando sales de una zona de peligro no piensas en si este autobús va a estar bien o no, si va a ser peligroso. Solo comparas y eliges si va a ser más o menos peligroso. No tienes otro camino", señala a la agencia AP desde la estación de tren de Zahony, en Hungría, Dayrina Kneziva, refugiada ucraniana de 25 años.

Su país es uno de los más afectados por el tráfico de personas. Más de 260.000 personas han sido víctimas de trata desde 1991, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que solo en 2021 identificó en Ucrania a un millar de víctimas, y que ha alertado este miércoles de que miles de refugiados corren el riesgo de caer en estas redes de trata. Un 84 % de las víctimas son explotadas sexualmente en Europa, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.

"Antes incluso del conflicto, zonas del Este de Europa ya eran un lugar de alto riesgo para que mujeres vulnerables cayeran en manos de la trata. El desplazamiento, la pobreza, el quedarse viudas o separadas de sus familias y otras características de este conflicto provocan que haya más mujeres vulnerables a cada hora", advierte Eleanor Monbiot, responsable de Oriente Medio y Europa del Este de World Vision.