La red de acogida de refugiados ucranianos que huyen de la guerra cuenta en España en estos momentos con 21.000 plazas y será reforzada mediante una bolsa de familias españolas que se ofrecen a acoger y en la que ya trabaja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El ministro José Luis Escrivá ha ofrecido estos detalles durante una rueda de prensa en la que ha presentado el plan "Ucrania Urgente", que ha sido diseñado por su departamento para gestionar las llegadas y los permisos de protección temporal a todas estas personas que han tenido que abandonar sus hogares tras la invasión rusa en Ucrania.

A lo largo de la presentación, Escrivá ha recalcado la importancia de que todos los ucranianos que lleguen a España como refugiados acudan a alguno de los centros de recepción que gestionará el Ministerio junto algunas ONG para que sus derechos estén garantizados y para que el sistema de acogida sea eficiente. El primero, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), lleva operativo desde el pasado viernes, mientras que un segundo prevé abrir este miércoles en Alicante y un tercero comenzará a funcionar, en principio, el próximo viernes. A estos tres se le unirá próximamente uno más ubicado en Málaga, según ha anunciado el ministro.

Desde que abrió el viernes, en el centro madrileño se han concedido permisos a 813 personas, de las que el 55 % son menores. También ha indicado que el 12 % residían ya en España y que el 39 % ha llegado al país en autobús huyendo de la guerra; mientras que el 33 % lo ha hecho avión y el 17 % en coche.

Una bolsa de familias españolas dispuestas a acoger

Los centros, ha explicado, se están abriendo en zonas en las que vive un mayor número de ucranianos, y en ellos se llevan a cabo tres procedimientos "fundamentales": primero, la recepción y orientación inicial; después, la atención relacionada con la documentación y el trámite para obtener el permiso de protección temporal y, por último, la derivación a las plazas más adecuadas en cada caso, ya sea en el sistema estatal, en las comunidades autónomas o en acogida familiar.

Respecto a esto último, el ministro ha anunciado que el Gobierno espera poner en marcha "en las próximas semanas" una bolsa de familias españolas que se han ofrecido a acoger a refugiados de la guerra. Así, ha dicho, se reforzará la acogida mediante una nueva red que "canalizará la solidaridad" demostrada por las familias españolas y cuyas solicitudes han llegado a través de distintas vías.

El Ejecutivo colaborará con las ONG para "verificar la idoneidad" de las familias, es decir, para determinar qué hogares son más propicios para acoger a estas personas y garantizar que en ellos también se cumplan todos los derechos. Ya se está trabajando en este programa a partir de experiencias previas, pero se desconoce cuándo comenzará a funcionar.

"Armar todo esto nos llevará un poquito de tiempo pero es una oportunidad de estructurar y canalizar esta solidaridad", ha señalado Escrivá.

El ministro no ha ofrecido datos sobre el número de refugiados que han llegado a España desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania porque, dice, las cifras son muy variables en función de las fuentes y "no son fiables". En este sentido, argumenta que los ucranianos tienen libertad para moverse por toda Europa y que es difícil conocer con exactitud cuántos se han desplazado a cada país. Además, muchos han llegado a redes familiares y "no hay capacidad de identificación y registro adecuada".

"Empezaremos a tener información según se vayan documentando", ha dicho.