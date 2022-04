La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha saludado la rápida adopción del cuarto paquete de sanciones que dificultará "la capacidad de Putin de financiar esta guerra injustificada". La UE y sus socios mantenfrán la presión sobre el Kremlin hasta que "pare la invasión de Ucrania", indica en un tuit.

“I welcome the fast adoption by EU Member States of the 4th package of sanctions against Russia.This will further cripple Putin’s ability to finance this unjustified war. The EU and its partners will keep up the pressure on the Kremlin until it stops the invasion of Ukraine.“