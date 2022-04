Medios rusos, que citan al Kremlin, hablan de un posible borrador de acuerdo. Antes, Podoliak ha tuiteado la única fotografía del encuentro y ha resaltado las diferencias políticas entre los países.

"Las partes expresan activamente sus posiciones específicas. La comunicación se mantiene, pero es difícil. La razón para este desacuerdo es dos diferentes sistemas políticos. En Ucrania hay un diálogo libre dentro de la sociedad y un consenso obligatorio. En Rusia hay una supresión total de su propia sociedad", ha valorado.

“The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. ���� is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. ���� is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP“