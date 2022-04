Durante la última semana de marzo se han compartido en redes materiales sobre la retirada rusa de territorios ucranianos. Han recibido gran atención los que procedían de Hostomel, ciudad con un aeropuerto muy peleado por las dos partes. Hemos verificado el abandono de este lugar gracias a imágenes grabadas desde satélite, dron y a pie de calle.

Los rusos tomaron Hostomel el primer día de la guerra, pero la posición estuvo sujeta a intensos enfrentamientos desde entonces. Es la ciudad de entrada a Kiev por el noroeste del país y sede de un importante aeródromo, y en grabaciones fechadas los días 25 y 26 de febrero aparecían ya daños en un hangar. Era relevante porque albergaba el AN-225 Mriya, un aparato con récords de carga y tamaño considerado joya de la compañía Antonov. La empresa, cuya sede en Kiev también sufrió un ataque durante esta invasión, dijo ante las primeras noticias negativas sobre el aparato que había que esperar a inspeccionarlo.

“�� NO NO NO NO…



Currently, until the #AN225 has been inspected by experts, we cannot report on the technical condition of the aircraft.



Please wait for the official announcements about the condition of the aircraft#StopRussia #Ukraine https://t.co/pEXDanePTw“