Ni Rusia ni Ucrania son estados parte de la CPI, pero Kiev presentó dos solicitudes, en noviembre de 2013 y en febrero de 2014, con las que aceptó la jurisdicción del tribunal.

El anuncio del fiscal jefe de la CPI se produce cinco días después de que comenzara la invasión de Ucrania por parte de Rusia y un día después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el alto tribunal de la ONU, confirmase que ha recibido una demanda de Ucrania contra Rusia en la que se acusa a Moscú de genocidio. Ambos tribunales se encuentran en la ciudad neerlandesa de La Haya. La CPI procesa la responsabilidad penal de individuos, mientras que la CIJ trata litigios entre Estados.

“In light of the extraordinary urgency of the situation, we respectfully ask the International Court of Justice to hold a hearing on Ukraine’s request as soon as possible and call upon Russia to immediately halt all military activity in Ukraine. pic.twitter.com/XBha7KIMcp“