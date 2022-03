La escalada de la guerra en Ucrania ha propiciado el envío de material militar desde distintos países. De hecho, muchos ya habían enviado armas antes de que estallara un conflicto a gran escala. En el caso de la Unión Europea ha dado un paso al frente y ha comunicado su decisión de organizar y financiar el envío de armas al Gobierno de Volodímir Zelenski, un hito histórico en el que se activa por primera vez el y que puede traer consecuencias para los países implicados.

¿Qué presupuesto se destina al envío de armas?

La Comisión Europea llegó a un acuerdo este domingo para utilizar el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) para la financiación de equipos “letales” y “no letales” en apoyo de las tropas ucranianas. El fondo está financiado por los 27 Estados miembros y cuenta con 5.000 millones de euros entre 2021 y 2027. La Comisión ha decidido destinar 500 millones de euros a la asistencia al ejército ucraniano, de los cuales 450 se destinarán a suministros letales y los otros 50 a suministros no letales, como equipos de protección personal, botiquines de primeros auxilios y combustible.

“El dinero que se ha puesto en marcha es muchísimo. Supone, por ejemplo, dos tercios de lo que había para la recuperación y resiliencia para la pandemia”, ha explicado a RNE Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense, que cree que esta iniciativa implica “un salto cualitativo para la UE. Ya no enviamos simplemente tiritas y botiquines, si no que enviamos armamento ‘letal’ y ‘no letal’, es decir, ofensivo y no ofensivo”.

Hasta ahora, diferentes países habían apoyado a Ucrania con ayuda militar o humanitaria, pero esta iniciativa permite la organización y financiación de las entregas a través del FEAP con el objetivo de satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Ahora bien, solo 24 de los 27 se han comprometido a ejecutar el acuerdo relativo a la financiación y envío de equipos y plataformas militares letales. Austria, Irlanda y Malta solo participan de la medida relativa a los suministros no letales, que sí será ejecutada por todos los Estados miembros.