Los aliados han acelerado en las últimas horas el envío de armas para ayudar al Ejército ucraniano en la invasión rusa.

El Gobierno de Alemania ha informado este sábado en un comunicado de su decisión de enviar "cuanto antes" a Ucrania mil lanzagranadas antitanque y 500 misiles de defensa antiaérea Stinger pertenecientes a las fuerzas armadas alemanas para apoyar a las tropas ucranianas.

"La agresión rusa contra Ucrania marca un cambio de era. Amenaza todo nuestro orden de posguerra. En esta situación, es nuestra obligación apoyar a Ucrania en la medida de nuestras posibilidades en la defensa contra el ejército invasor de Vladímir Putin", ha declarado el canciller, Olaf Scholz.

“The Russian invasion marks a turning point. It is our duty to support Ukraine to the best of our ability in defending against Putin's invading army. That is why we are delivering 1000 anti-tank weapons and 500 #Stinger missiles to our friends in #Ukraine.“