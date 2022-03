El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado enviar directamente armas desde España a Ucrania para hacer frente a Rusia y se ha remitido a los 450 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz con el que la Unión Europea proporcionará al país invadido “material ofensivo” con el que defenderse. Sánchez ha avisado también al presidente ruso, Vladímir Putin, de que las sanciones económicas que está imponiendo Europa durarán “lo que sea necesario” hasta que retire “todas sus tropas de toda Ucrania” y “respete” su “integridad territorial”.

Sánchez se ha pronunciado así en una entrevista en el Telediario 2 de TVE, la primera que concede a un medio de comunicación desde el estallido de la guerra en Ucrania la semana pasada.

En ella, ha pronosticado que la Unión Europea “va a sufrir un conflicto de largo alcance y durante un tiempo bastante amplio”, pero ha defendido que “el coste” de no aplicar estas sanciones a Rusia “sería absolutamente inaceptable e inasumible”: “Mayor del que vamos a sufrir”.

Sánchez ha sido preguntado sobre la posición de España respecto al envío de armas, cuando otros países lo están haciendo, incluido Alemania, que ha roto su tónica del no envío desde la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha resumido la actuación del Ejecutivo respecto a Ucrania en tres ámbitos: en primer lugar, el envío de ayuda humanitaria a través de la frontera polaca; en segundo, proporcionar material defensivo como chalecos o cascos (ya se han enviado “20 toneladas”); y, por último, la participación en Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Un mecanismo "inédito" en el que España es "el cuarto en donación" de los países que aportan.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que dicho mecanismo está dotado de 500 millones, de los cuales 450 están destinados a “material ofensivo” (para que Ucrania pueda combatir y contener las tropas rusas) y 50 millones para ayuda humanitaria.

Aunque se trata de un mecanismo destinado principalmente a respaldar misiones europeas de formación como las de Malí o Mozambique, gracias a lo acordado se podrá "convertir este fondo en un fondo para proveer de material ofensivo, como europeos, a Ucrania que está siendo invadida por Rusia", ha resaltado Sánchez, que ha evitado responder a si el rechazo a enviar directamente armas a Ucrania se debe a la diferencia de opiniones con Unidas Podemos e Izquierda Unida.

Sánchez ha defendido que, el “planteamiento del Gobierno” ante lo que es “una amenaza a la seguridad, los valores y los principios europeos”, es que hay que “plantear una ayuda y una respuesta europea” en Ucrania.

"Putin ha tratado de dividir a la UE" y la ha encontrado "unida"

“Tenemos que ser muy conscientes de que el origen del conflicto es que Putin no acepta la Unión Europea” ni “la seguridad” ni los “valores” europeos como la “legalidad internacional” o la “consolidación democrática”. “Lo ve como una amenaza”, ha alertado. Y le ha acusado de tratar de “dividir a la UE” con mecanismos como las “fake news”. “Lo que se ha encontrado es justo lo contrario, una UE tajante, contundente en la respuesta”, ha añadido. Una Europa, en definitiva, "más unida que nunca". Y ha incidido en que “lo que se está jugando” no es solo Ucrania, sino “el cuestionamiento de la seguridad europea y del proyecto europeo”.

“Por eso es importante la respuesta tan unitaria que estamos dando” a nivel europeo y a nivel nacional con todas las fuerzas de la oposición, ha proseguido: "El mayor regalo que le podríamos dar a Putin es la división y la no unidad". Por eso, para Sánchez, Putin cometió el "error estratégico" de pensar que "la UE no iba a ser firme y no iba a estar unida en torno a la respuesta". Y ha advertido respecto a dicha respuesta: "Probablemente tomemos más sanciones".

En cuanto a la petición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para la adhesión inmediata de Ucrania a la UE, Sánchez ha recordado que existen unos "requisitos y unas reformas" que hay que cumplir y que el proceso es "largo", por lo que ha descartado que esta posibilidad se dé de manera inmediata. Aún así, es "un debate que se va a dar", ha afirmado, ya que Ucrania tiene "clara vocación europea" y ya existe una "asociación estratégica" con la Unión Europea.