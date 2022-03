El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI han condenado la "inaceptable agresión" rusa en Ucrania, en la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se ha celebrado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

Felipe VI ha expresado su solidaridad con Ucrania y ha reclamado respetar el derecho internacional para restaurar la paz lo antes posible.

El rey ha afirmado que España está comprometida con ayudar a la UE y a la comunidad internacional para resolver la situación en Ucrania y ha defendido que están "trabajando incansablemente para apoyar" a Ucrania y recuperar la paz.

"El respeto por el derecho internacional por parte de todos los Estados, sin excepción, debe ser la base de esta y cualquier paz", ha añadido. Además, Felipe VI ha dicho que sus pensamientos están con las familias y amigos de los más de 100.000 ucranianos que viven en España y que "contribuyen cada día" a la prosperidad económica y social.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha asegurado que el "sátrapa" Vladimir Putin "no va a salirse con la suya", y ha garantizado que las sanciones contra Rusia se mantendrán hasta que este país abandone "toda Ucrania".

El jefe del Ejecutivo ha defendido las sanciones con las que está respondiendo la Unión Europea (UE) ante la "barbarie" de la invasión y el "expansionismo" que representa el presidente ruso. "La Unión Europea y sus aliados debemos responder como lo estamos haciendo, con unidad y determinación ante la amenaza que para la seguridad de Europa representa Putin, y lo haremos con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, de grandes democracias, como son las sanciones económicas, la solidaridad con el pueblo ucraniano y la ayuda humanitaria a Ucrania", ha añadido.

Además, ha advertido: "estas sanciones durarán hasta que Putin no regrese a las fronteras de la Federación Rusa y abandone por consiguiente Ucrania, toda Ucrania". Las sanciones contra Rusia ha asegurado que tendrán un "impacto masivo" contra Putin y los oligarcas que le apoyan, pero también ha reconocido que tendrán consecuencias en Europa. No obstante, ha invitado a pensar "en el coste que supondría no hacerlo".

También el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su "condena enérgica" a la invasión rusa de Ucrania y ha aseverado que "la independencia de Ucrania y su pueblo debe ser protegida". "Cataluña siempre estará con ellos y se une a su deseo de paz", ha agregado el presidente catalán.

Instantes antes, ha sido el turno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha asegurado que la capital catalana es "una ciudad comprometida con la paz". "Condenamos con toda la firmeza la invasión de Ucrania", ha dicho Colau, antes de pedir "volver al derecho internacional" y "acabar con una invasión que está causando tanto dolor".