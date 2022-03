Este tipo de manifestaciones se han extendio por otras ciudades de Alemania, Europa y medio mundo. En concreto, en España la más multitudinaria ha reunido a entorno a 40.000 personas en la Plaza de Cibeles en Madrid.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha agradecido en su cuenta de Twitter el apoyo a su país que la comunidad internacional está realizando, pidiendo que "todos debemos seguir elevando la presión sobre Rusia hasta que se retire por completo de Ucrania".

“DANKE!



We all must keep elevating pressure on Russia until it completely withdraws from Ukraine. pic.twitter.com/3lcq9TU2Od“