Pódcast 'Diario de Ucrania': cuatro años contando la guerra

Hace cuatro años que Putin ordenó invadir Ucrania, y desde entonces, os hemos ido contando la guerra en este pódcast. Parecía que Rusia controlaría Ucrania en poco tiempo. Pero ni los ucranianos se rindieron ni Zelenski huyó. Ucrania lleva resistiendo 1.462 días. En este cuarto aniversario, en el último capítulo del pódcast, hablamos con el enviado especial de RNE Fran Sevilla, que nos cuenta desde Kiev cómo ha visto cambiar el país en cada cobertura. Con Jorge Dezcallar, ex director del CNI, ex embajador en EE.UU. y Marruecos, con amplia experiencia en Exteriores y autor del libro El fin de una era, publicado por Esfera de los libros, intentamos entender cómo ha cambiado el mundo con la guerra y la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. Con Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, hablamos de la situación en el frente, de las opciones de Ucrania para resistir y de un posible acuerdo este año.

Las voces de los ucranianos

Durante estos cuatro años, al otro lado del teléfono, de la conexión cuando es posible, han estado muchos ucranianos, siempre dispuestos a ayudarnos a contaros lo que estaba pasando. Con algunos hemos hablado varias veces y hemos querido que sus voces estén en el último capítulo.

Escuchamos a Serhii Korovayny, fotoperiodista que creció en el Donbás, y que nos contó cómo su familia quedó bajo ocupación rusa en 2014. Él sigue trabajando en el frente, con muchas dificultades. Al principio de la guerra María Klujk, presentadora de televisión ucraniana, nos contó cómo habían tenido que trasladarse a Leópolis. De vuelta en Kiev, nos cuenta cómo es vivir en una ciudad sin luz. Tatiana Kolbayenkova es una de los profesores del Departamento de Español de la Universidad de Odesa con los que Aitor Sánchez habla cada Navidad. Nos habla de los continuos cortes de electricidad, del cansancio provocado por los cuatro años de guerra y de la tristeza que le provoca que poco a poco, se vaya olvidando de la guerra de Ucrania. Anastasia es de Kiev, donde tiene una empresa de marketing. Ha participado varias veces en el pódcast, contando su propia historia y la situación de su país. Con Javier Larrauri hablamos cuando se cumplieron 1.000 días de la guerra. Él es español y vivía en Kiev con su mujer, Olga, que nació en Ucrania. Salieron del país cuatro días antes del inicio de la invasión para pasar unos días en Alicante. Desde entonces viven en España.

También queríamos incluir en esta despedida las voces de ucranianos en Madrid. Hace unas semanas se reunieron varias asociaciones de ucranianos para presentar el libro de Santiago Petschen, Ucranianos en Madrid, en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. Nos invitó Olga Ledo, de la asociación Unimos Corazones, que ya ha pasado por este pódcast y organizó un gran evento con bailes ucranianos, canto y hasta un desfile de moda. Un punto de encuentro para mantener viva su cultura y recordar su lugar de origen y a sus familiares. Allí nos encontramos también con una conocida de este pódcast, Natalia Bondarenko, directora del Centro Cultural Divosvyt de Alcorcón. Visitamos el colegio y os lo contamos en el día 422 de la guerra. Hablamos también con Galina Corisma, que tiene varios libros publicados. Lleva más de 20 años en España y tiene a su hijo en el frente. Y por último, Mykhailo Tomay, presidente de Unimos Corazones, nos cuenta que estos últimos cuatro años han sido especialmente difíciles y se ha centrado en enviar ayuda.

'Diario de Ucrania' se termina tras cuatro años contado una guerra, escuchando cómo la sufre la población y buscando el análisis de los expertos, politólogos y militares.