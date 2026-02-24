Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | Margarita Robles ve con "escepticismo" la nueva ronda de contactos con Rusia
- Ucrania cree que la próxima ronda de negociaciones podría celebrarse a finales de semana
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.462 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Ucrania asegura haber recuperado el control de 400 kilómetros cuadrados
- Dos muertos en Odesa en los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas, industriales y civiles
- Un ataque ucraniano causa graves daños a la infraestructura en Bélgorod, Rusia
- Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial
- Hungría bloquea la aprobación del vigésimo paquete de sanciones a Rusia
Guerra de Ucrania, última hora en directo
0:22
Ministerio de Defensa español, a Ucrania: "Nuestro compromiso sigue siendo tan fuerte como el primer día"
Ministerio de Defensa español ha publicado un vídeo en la red social X con motivo de los cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania. "El compromiso de España con el pueblo ucraniano sigue siendo tan fuerte como el primer día. Hasta lograr una paz justa y duradera, estaremos a vuestro lado", han publicado.
“Cuatro años después del comienzo de la guerra, el compromiso de España con el pueblo ucraniano sigue siendo tan fuerte como el primer día.— Ministerio Defensa (@Defensagob) February 23, 2026
Hasta lograr una paz justa y duradera, estaremos a vuestro lado.
#StandWithUkraine
0:19
Robles ve con "escepticismo" la nueva ronda de contactos con Rusia y cree que las cesiones le corresponden a Ucrania
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "escéptica" con la próxima ronda de contactos de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, y ha defendido que los ucranianos tienen que ser quienes decidan "cómo, cuándo y en qué condiciones" se dan las cesiones territoriales y los acuerdos de paz.
En el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania, Robles ha pedido ser "conscientes de que la paz hay que trabajarla cada día", aunque, preguntada por la próxima ronda trilateral, ha mostrado cautela. "Yo soy escéptica porque creo que para ñVladimirí Putin está teniendo muy poco coste ñla guerraí. Para él, las vidas humanas, no ya de los ucranianos, sino incluso de los rusos, tiene muy poco valor", ha expresado Robles en una entrevista en La linterna de la 'COPE', donde, no obstante, ha instado a que las negociaciones "funcionen".
0:08
Los países de la Coalición de Voluntarios se citan este martes en el cuarto aniversario de la invasión rusa
Los dirigentes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania mantendrán este martes un encuentro por videoconferencia coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha generado un conflicto internacional que entra en su quinto año de vida.
El Gobierno británico y en concreto su primer ministro, Keir Starmer, ha anunciado que, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este encuentro telefónico de la Coalición, según un comunicado publicado por el Número 10 de Downing Street. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en el encuentro, después de que España haya estado presente en las distintas convocatorias de este foro.
"La brutal guerra que (Vladimir) Putin creía que ganaría en una semana entra ahora en su quinto año y el Gobierno de Reino Unido tiene claro que la defensa de Ucrania es la seguridad británica", ha destacado. Así, Londres ha aprovechado para anunciar un paquete adicional de ayuda para Ucrania que incluye ayuda militar, humanitaria y para la reconstrucción.
Son 20 millones de libras (22,9 millones de euros) "para apoyo de emergencia energético" que servirá para "reparar y proteger la red eléctrica". Con este desembolso, Reino Unido habrá aportado más de 490 millones de libras (560 millones de euros) desde el inicio de la guerra en el sectro energético ucraniano.
0:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este marts cumple 1.462 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.