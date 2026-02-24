Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | Margarita Robles ve con "escepticismo" la nueva ronda de contactos con Rusia

0:08

Los países de la Coalición de Voluntarios se citan este martes en el cuarto aniversario de la invasión rusa

Los dirigentes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania mantendrán este martes un encuentro por videoconferencia coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha generado un conflicto internacional que entra en su quinto año de vida.

El Gobierno británico y en concreto su primer ministro, Keir Starmer, ha anunciado que, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este encuentro telefónico de la Coalición, según un comunicado publicado por el Número 10 de Downing Street. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en el encuentro, después de que España haya estado presente en las distintas convocatorias de este foro.

"La brutal guerra que (Vladimir) Putin creía que ganaría en una semana entra ahora en su quinto año y el Gobierno de Reino Unido tiene claro que la defensa de Ucrania es la seguridad británica", ha destacado. Así, Londres ha aprovechado para anunciar un paquete adicional de ayuda para Ucrania que incluye ayuda militar, humanitaria y para la reconstrucción.

Son 20 millones de libras (22,9 millones de euros) "para apoyo de emergencia energético" que servirá para "reparar y proteger la red eléctrica". Con este desembolso, Reino Unido habrá aportado más de 490 millones de libras (560 millones de euros) desde el inicio de la guerra en el sectro energético ucraniano.