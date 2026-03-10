Enlaces accesibilidad
Ucrania se muestra lista para mantener nuevas conversaciones de paz con Rusia "en cualquier momento"

  • Zelenski afirma que Moscú intenta manipular la guerra en Irán como "un segundo frente" de su conflicto
  • Estados Unidos ha solicitado posponer la próxima reunión, prevista para esta semana
Ucrania se muestra lista para nuevas conversaciones de paz con Rusia "en cualquier momento"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visita un puesto de mando en la región de Donetsk. SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA / AFP
RTVE.es/AGENCIAS

Ucrania está lista para nuevas conversaciones de paz respaldadas por Estados Unidos "en cualquier momento", pero la atención de sus socios se centra actualmente en el conflicto con Irán, según ha declarado este lunes el presidente Volodímir Zelenski.

En un mensaje publicado en X, Zelenski ha afirmado que Moscú intenta manipular el conflicto a su favor y que pretende convertir los ataques de Irán contra sus vecinos y bases estadounidenses en "un segundo frente de la guerra de Rusia contra Ucrania".

Prórroga de la próxima reunión

El mandatario ha añadido que Estados Unidos había solicitado posponer una próxima reunión, tras reunirse con su equipo negociador que la ronda de contactos con Rusia y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra, prevista para esta semana. Esa prórroga llega como consecuencia de los bombardeos contra Irán de EE.UU e Israel y las represalias de Teherán.

"En este momento, la prioridad de nuestros socios y toda la atención están centradas en la situación alrededor de Irán, y es por eso que esta reunión que había sido planeada para esta semana se ha pospuesto a propuesta de la parte estadounidense", ha señalado Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano ha afirmado que su administración está en contacto permanente con los mediadores estadounidenses y ha reafirmado que Kiev está abierta a celebrar nuevas reuniones "en cualquier momento" y "en cualquier formato" que sirva para avanzar hacia la paz.

Ucrania, disponible para EE.UU. en Irán

Zelenski ha ordenado a sus representantes en las negociaciones a tres con estadounidenses y rusos que se pongan en contacto con los emisarios de Washington para transmitirles la disponibilidad de Ucrania de contribuir a los esfuerzos de los países de Oriente Medio atacados por Irán para derribar los drones iraníes.

"Vemos que los rusos están intentando manipular la situación en Oriente Medio y en la región del golfo en favor de su agresión y también convertir los ataques del régimen iraní contra sus vecinos y contra las bases estadounidenses en un segundo frente en la guerra de Rusia contra Ucrania y, de forma más general, contra todo Occidente", ha agregado Zelenski.

