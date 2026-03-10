Ucrania se muestra lista para mantener nuevas conversaciones de paz con Rusia "en cualquier momento"

Ucrania está lista para nuevas conversaciones de paz respaldadas por Estados Unidos "en cualquier momento", pero la atención de sus socios se centra actualmente en el conflicto con Irán, según ha declarado este lunes el presidente Volodímir Zelenski.

En un mensaje publicado en X, Zelenski ha afirmado que Moscú intenta manipular el conflicto a su favor y que pretende convertir los ataques de Irán contra sus vecinos y bases estadounidenses en "un segundo frente de la guerra de Rusia contra Ucrania".

Prórroga de la próxima reunión El mandatario ha añadido que Estados Unidos había solicitado posponer una próxima reunión, tras reunirse con su equipo negociador que la ronda de contactos con Rusia y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra, prevista para esta semana. Esa prórroga llega como consecuencia de los bombardeos contra Irán de EE.UU e Israel y las represalias de Teherán. “I held a meeting with our negotiating team. It is important that we are in communication with the American side virtually 24/7. At the moment, the partners’ priority and all attention are focused on the situation around Iran, and because of this the meeting that had been planned… pic.twitter.com/zx0SayOacW“ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2026 "En este momento, la prioridad de nuestros socios y toda la atención están centradas en la situación alrededor de Irán, y es por eso que esta reunión que había sido planeada para esta semana se ha pospuesto a propuesta de la parte estadounidense", ha señalado Zelenski en sus redes sociales. El presidente ucraniano ha afirmado que su administración está en contacto permanente con los mediadores estadounidenses y ha reafirmado que Kiev está abierta a celebrar nuevas reuniones "en cualquier momento" y "en cualquier formato" que sirva para avanzar hacia la paz.