Huelva acoge la capilla ardiente y el funeral de los guardias civiles fallecidos en la persecución de una narcolancha

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva acoge este sábado la capilla ardiente de los dos agentes fallecidos este viernes al chocar las embarcaciones en las que perseguían una narcolancha en la costa de onubense. La misa funeral tendrá lugar a mediodía también en la ciudad de Huelva, en la Iglesia de la concepción. La Junta de Andalucía ha decretado este sábado como día de luto oficial.

La Benemérita ha explicado en un comunicado que los hechos sucedieron sobre las 11 de la mañana del viernes durante un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, después de que se iniciara una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

El fallecimientos de los dos guardias civiles ha impactado de lleno en la campaña electoral en Andalucía, con la suspensión de la agenda de algunos candidatos. En este sentido, han cancelado sus actos el popular Juanma Moreno y la socialista María Jesús Montero; ambos se desplazarán hasta Huelva para despedir a los dos agentes.

El resto de partidos ha enviado mensajes de condolencias a los familiares y amigos de las víctimas, pero han decidido mantener sus actos de campaña.