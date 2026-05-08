Muere un guardia civil al chocar dos patrulleras persiguiendo una narcolancha en Huelva
- El siniestro, ocurrido a 80 millas de la costa, deja otros dos agentes heridos de gravedad y uno leve
- La institución lamenta el fallecimiento en acto de servicio del agente tras el choque de las unidades
Un agente de la Guardia Civil, identificado como Germán, ha fallecido este viernes en acto de servicio tras producirse una colisión entre dos embarcaciones del Servicio Marítimo del cuerpo. El trágico suceso tuvo lugar a unas 80 millas de la costa de Huelva mientras las patrulleras oficiales realizaban una maniobra de persecución contra una narcolancha.
Además del fallecimiento del agente, el choque ha dejado un balance de otros dos componentes del cuerpo heridos de gravedad. Fuentes de la investigación y de la propia institución han confirmado que un tercer agente resultó herido de carácter leve, expresando sus condolencias y el deseo de una pronta recuperación para todos los afectados en el incidente.
Fuentes consultadas por la agencia Servimedia no han podido confirmar si los tripulantes de la narcolancha han conseguido escapar o si, finalmente, han sido interceptados.
El Ministerio del Interior ha publicado en X un mensaje oficial expresando su "enorme tristeza" por el fallecimiento del agente Germán en acto de servicio tras la colisión sufrida por las embarcaciones del Servicio Marítimo.
En su declaración institucional, el departamento ha querido trasladar "todo nuestro apoyo a su familia y compañeros de la Guardia Civil en estos difíciles momentos", reafirmando el pesar del Ejecutivo por el siniestro ocurrido durante la persecución. Finalmente, el Ministerio ha hecho hincapié en su deseo de una "pronta recuperación" para los demás agentes que han resultado heridos en el operativo.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X, desde la que envían "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos.
Condolencias de políticos
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la tragedia a través de sus redes sociales, donde ha manifestado sentir "mucho la pérdida de otro agente en acto de servicio y que otros tres hayan resultado heridos". El presidente del Partido Popular ha querido trasladar su "cariño a su familia, a todos sus compañeros de Huelva y a todo el cuerpo de la Guardia Civil" tras el siniestro.
Más allá de las condolencias, Feijóo ha subrayado la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los agentes, expresando su "compromiso" para dotar de "más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley cada día".
Por su parte, el candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha reaccionado con dureza ante el trágico suceso manifestando que "Andalucía vuelve a llorar la muerte de un guardia civil en la lucha contra el narco". El representante político ha aprovechado su intervención para denunciar que el Ejecutivo central "abandona a quienes se juegan la vida por defender nuestras costas", vinculando la colisión entre las patrulleras con años de "negligencia, falta de medios y permisividad" que, a su juicio, permiten a las mafias actuar con una "impunidad insoportable".