Muere un guardia civil al chocar dos patrulleras persiguiendo una narcolancha en Huelva

Un agente de la Guardia Civil, identificado como Germán, ha fallecido este viernes en acto de servicio tras producirse una colisión entre dos embarcaciones del Servicio Marítimo del cuerpo. El trágico suceso tuvo lugar a unas 80 millas de la costa de Huelva mientras las patrulleras oficiales realizaban una maniobra de persecución contra una narcolancha.

Además del fallecimiento del agente, el choque ha dejado un balance de otros dos componentes del cuerpo heridos de gravedad. Fuentes de la investigación y de la propia institución han confirmado que un tercer agente resultó herido de carácter leve, expresando sus condolencias y el deseo de una pronta recuperación para todos los afectados en el incidente.

Fuentes consultadas por la agencia Servimedia no han podido confirmar si los tripulantes de la narcolancha han conseguido escapar o si, finalmente, han sido interceptados.

El Ministerio del Interior ha publicado en X un mensaje oficial expresando su "enorme tristeza" por el fallecimiento del agente Germán en acto de servicio tras la colisión sufrida por las embarcaciones del Servicio Marítimo.

En su declaración institucional, el departamento ha querido trasladar "todo nuestro apoyo a su familia y compañeros de la Guardia Civil en estos difíciles momentos", reafirmando el pesar del Ejecutivo por el siniestro ocurrido durante la persecución. Finalmente, el Ministerio ha hecho hincapié en su deseo de una "pronta recuperación" para los demás agentes que han resultado heridos en el operativo.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X, desde la que envían "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos.