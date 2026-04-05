La Guardia Civil desarticula en Almería una red de narcotraficantes implicada en un tiroteo

La Guardia Civil ha desarticulado en Almería una red de narcotraficantes que estaba implicada en un tiroteo ocurrido el pasado mes de febrero y ha detenido a seis personas en el marco de la Operación Palmeras.

Según ha informado la Comandancia de Almería, en la actuación los agentes también han investigado a otra persona y tratan de localizar a un octavo implicado que se encuentra en situación de búsqueda y captura.

A los arrestados se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y riesgo catastrófico por el depósito de sustancias inflamables o incendiarias.

La intervención se ha saldado con la incautación de 530 kilos de hachís, 1.400 plantas de marihuana, diversas cantidades de cocaína, 2.500 litros de combustible distribuidos en 99 garrafas, dos embarcaciones y seis armas de fuego (tres revólveres, un rifle y dos escopetas), además de 15.000 euros en dinero en efectivo y un chaleco balístico.