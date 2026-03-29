La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, vinculada al clan del Risitas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, vinculada al conocido clan del Risitas, en una operación en la que han sido detenidas 20 personas, entre ellas el líder.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, ha sido apresado el líder de la organización, quien logró fugarse durante la operación Kiken desarrollada en 2023 y en la que se detuvo a 30 personas con más de 1.000 kilos de cocaína intervenidos, si bien el segundo dirigente de la organización continúa en paradero desconocido.

Tras la operación Kiken, la organización criminal adquirió una sociedad mercantil dedicada al transporte por carretera con el objetivo de operar bajo una cobertura empresarial estable y así evitar levantar sospechas y reducir al mínimo su exposición dentro del Puerto de Algeciras.

A diferencia de fases anteriores, en las que la cocaína se ocultaba en las cabinas de los camiones, el clan evolucionó con un sistema más sofisticado y usaba dobles fondos bajo los semirremolques que utilizaban tanto para introducir de forma clandestina a los encargados de abrir los contenedores como para ocultar los fardos de cocaína durante la extracción y posterior salida del Puerto.

Este método permitía ejecutar operaciones de gancho perdido de manera más discreta, reduciendo la exposición de los extractores y evitando controles visuales en cabinas o depósitos de carga.