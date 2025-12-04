Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, acusado de quedarse con parte de los alijos

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos, han informado fuentes próximas al caso a la Agencia EFE. Según estas mismas fuentes, el detenido, que llevaba un alto tren de vida, está acusado de quedarse con parte de los alijos de droga incautados.

El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado.

Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el tráfico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta y que está bajo secreto de sumario.

La detención es fruto de una investigación iniciada hace ya tiempo de la que se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital vallisoletana. El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, en declaraciones a Europa Press, se ha limitado a "confirmar la operación en curso" pero ha declinado entrar en más detalles.