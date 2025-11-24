La Policía pide ayuda ciudadana para detener a los diez fugitivos más buscados en España

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para detener a los diez fugitivos más buscados en España, con distintos perfiles delictivos y perseguidos por delitos graves como asesinato, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, trata de seres humanos y robos con violencia.

La colaboración ciudadana puede ser determinante para su localización, por lo que se ha habilitado una dirección de correo electrónico específica, losmasbuscados@policia.es para que los ciudadanos que crean tener algún dato que pueda conducir a su localización lo comuniquen a los investigadores de forma totalmente confidencial.

Las imágenes que se difunden de los fugitivos son fotogramas reales y se han añadido fotografías en las que, mediante inteligencia artificial, se recrean cambios que se hubieran podido realizar los prófugos para modificar su apariencia y evitar ser reconocido.

Durante el año 2024 la Sección de Localización de Fugitivos, junto al resto de equipos de la red nacional, ha participado en la detención de 460 prófugos de la justicia por distintas reclamaciones tanto nacionales como internacionales.

Para la localización de estos fugitivos, la colaboración ciudadana puede resultar fundamental, ya que son susceptibles de ser vistos a lo largo del país. También, en caso de que las informaciones que se reciban indiquen que pueden ser detectados fuera de nuestras fronteras, la sección de Localización de Fugitivos cuenta con herramientas de cooperación internacional que resultan imprescindibles. Entre estas herramientas se cuenta con la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos -ENFAST-, que está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para emprender acciones inmediatas encaminadas a la localización y detención de fugitivos en el entorno europeo.