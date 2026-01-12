La Policía Nacional incauta el mayor alijo de cocaína en alta mar: casi 10 toneladas

En la madrugada del 6 de enero, agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional abordaron en el Océano Atlántico, a más de 530 kilómetros al oeste de Canarias, un buque mercante cargado de sal que ocultaba 9.994 kilogramos de cocaína. Además de incautar el estupefaciente distribuido en 294 fardos y un arma de fuego, han sido detenidas 13 personas.

Tras el abordaje, el buque de nombre United S y con bandera de Camerún, el cuerpo policial precisó de la ayuda de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) para remolcarlo hasta el archipiélago canario porque la embarcación se quedó sin combustible y permaneció al pairo durante casi 12 horas.

Alberto Morales, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional (BCE) informa a RTVE.es que el mercante había salido de Turquía, fue cargado en Brasil y tenía como destino Huelva. El comisario explica que la operación, bautizada como Marea Blanca, les ha llevado "alrededor de cuatro o cinco meses" y que para el abordaje solicitaron el apoyo de la Armada Española.

La investigación ha sido coordinada y dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y por el Juzgado Central de Instrucción número, y la Policía Nacional ha contado con la colaboración de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA, en sus siglas en inglés), la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), la Policía Federal de Brasil, así como de autoridades de Francia y Portugal.

Se trata de la mayor incautación de cocaína en alta mar por la Policía Nacional. Desde 1999, según este cuerpo policial, no se ha realizado una operación en alta mar de estas dimensiones: en aquel año, que despedía el siglo XX, se llevó a cabo la intervención del Tammsaare, una embarcación que transportaba 7.500 kilos de cocaína en su proa.