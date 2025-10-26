Los GEO interceptan 4.000 kg de cocaína de un barco a 600 millas de Canarias dirección Vigo

El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional ha interceptado a unas 600 millas (unos 1.100 kilómetros) de las islas Canarias a un mercante que transportaba 4.000 kilos de cocaína —tras el pesaje en tierra se ha rebajado la estimación inicial de 6.500 kilos— y cuyo destino final era el puerto de Vigo.

La operación, realizada en la noche del pasado miércoles, ha concluido con la detención de nueve miembros de la tripulación de este barco. La embarcación había partido del puerto panameño de Cristóbal y lucía la bandera de Tanzania, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Se trata de una de las grandes operaciones de los últimos años contra el tráfico de drogas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que el pasado noviembre incautaron 13.000 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras.

En los últimos meses, los distintos cuerpos policiales han detectado 1.700 kilos de cocaína en el puerto de Valencia, en una macrooperación concluida este mismo octubre. También, 3.600 kilos de esa misma droga en Galicia el pasado septiembre, además de muchas otras pequeñas operaciones para luchar contra las drogas.