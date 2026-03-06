Procesan al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil por tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha procesado a Óscar Sánchez Gil, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) que tenia 20 millones de euros emparedados en su casa, por delitos tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos.

En un auto, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 1), procesa también por delito de blanqueo de capitales a otras tres personas físicas, entre ellas la mujer de Sánchez Gil, y a cinco jurídicas.

El magistrado explica que los indicios recabados en esta investigación se desprenden de las conversaciones telefónicas interceptadas, las vigilancias efectuadas y los informes policiales elaborados a raíz de la documentación y dispositivos informáticos incautados en los registros practicados en el marco de esta investigación.