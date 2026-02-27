El gerente del CNIO renuncia al cargo tras ser señalado por el Gobierno a raíz de una denuncia por acoso
- El Ministerio de Ciencia había reclamado su cese por unos hechos que consideraba "impropios"
- El patronato examinará el futuro del centro en una nueva reunión "a la mayor brevedad posible"
El gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, ha renunciado este viernes al cargo, un día después de ser señalado por el Gobierno a raíz de una denuncia por presunto acoso que ha sumado un nuevo capítulo más a la sucesión de crisis que enturbian desde hace más de un año la labor de gestión de esta renombrada institución.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades adelantó el jueves que pediría el cese de Bernabé tras ser señalado por presunto acoso por una antigua secretaria general de esta institución y que aludía a una situación cada vez más "incómoda" e "inapropiada" por los mensajes de índole personal que le estaría enviando Bernabé, que habría alardeado de las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales.
El Ministerio condenó "de forma rotunda" unos hechos que considera "impropios de una institución como el CNIO" y este viernes el patronato ha confirmado que Bernabé ni siquiera llegará a cumplir cinco meses en el cargo. En una reunión extraordinaria, el patronato "ha quedado informado de la renuncia del gerente", así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigación del centro que salieron en defensa de Bernabé.
Los firmantes brindaban su "total respaldo" a la labor del gerente y sus esfuerzos por conseguir "transparente". "Creemos que las noticias aparecidas en los últimos días forman parte de una campaña de desprestigio orquestada y dirigida a minar la reputación del gerente", expresaron.
Una futura reunión para aclarar el futuro del CNIO
El patronato tiene previsto celebrar "una nueva reunión a la mayor brevedad posible para analizar la situación actual y el futuro del centro". Los científicos que salieron en apoyo de Bernabé han reclamado al Ministerio "que la nueva gerencia sea independiente del equipo inicial y que continúe trabajando para aclarar las posibles irregularidades o corrupciones del equipo anterior".
No en vano, el CNIO vive una grave crisis reputacional en la que se entremezclan acusaciones de mal ambiente laboral y de presuntas actividades delictivas. De hecho, Bernabé llegó dentro de un proceso de renovación con el que el CNIO buscaba abrir "una nueva etapa" tras la destitución del anterior gerente, Juan Arroyo, y de la antigua directora científica, María Blasco, entre acusaciones cruzadas de abuso de poder y acoso laboral.
En noviembre, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica del CNIO, lo que llevó a que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se personaran en diciembre en la sede de la institución en busca de documentación.