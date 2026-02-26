El Gobierno fuerza el cese del gerente del CNIO tras ser acusado de acoso

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará este viernes al Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el cese del actual gerente de la institución, José Manuel Bernabé, señalado por presunto acoso por una antigua secretaria general de esta institución.

La medida llega después de que el diario ABC publicase este mismo jueves una queja interpuesta en noviembre por la entonces secretaria general del CNIO, Laura Muñoz, y en la que se aludía a una situación cada vez más "incómoda" e "inapropiada" por los mensajes de índole personal que le estaría enviado Bernabé, que habría alardeado de las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales.

El Ministerio que dirige Diana Morant condena "de forma rotunda" unos hechos que considera "impropios de una institución como el CNIO", por lo que fuentes ministeriales han adelantado que forzarán el cese de Bernabé, que ni siquiera llegará a cumplir cinco meses en el cargo.