El Gobierno fuerza el cese del gerente del CNIO tras ser acusado de acoso
- José Manuel Bernabé fue acusado por una compañera de enviar mensajes inapropiados
- El Ministerio de Ciencia condena los hechos "de forma rotunda" y pedirá el cese al patronato del centro
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará este viernes al Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el cese del actual gerente de la institución, José Manuel Bernabé, señalado por presunto acoso por una antigua secretaria general de esta institución.
La medida llega después de que el diario ABC publicase este mismo jueves una queja interpuesta en noviembre por la entonces secretaria general del CNIO, Laura Muñoz, y en la que se aludía a una situación cada vez más "incómoda" e "inapropiada" por los mensajes de índole personal que le estaría enviado Bernabé, que habría alardeado de las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales.
El Ministerio que dirige Diana Morant condena "de forma rotunda" unos hechos que considera "impropios de una institución como el CNIO", por lo que fuentes ministeriales han adelantado que forzarán el cese de Bernabé, que ni siquiera llegará a cumplir cinco meses en el cargo.
Una polémica detrás de otra
Este nuevo escándalo se suma a una larga lista de polémicas que han enturbiado en estos últimos meses la imagen de un centro de referencia para la investigación médica. De hecho, Bernabé llegó dentro de un proceso de renovación con el que el CNIO buscaba abrir "una nueva etapa" tras la destitución del anterior gerente, Juan Arroyo, y de la antigua directora científica, María Blasco, entre acusaciones cruzadas de abuso de poder y acoso laboral.
En noviembre, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica del CNIO, lo que llevó a que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se personaran en diciembre en la sede de la institución en busca de documentación.
En este caso, la denuncia también partió de un antiguo alto cargo que señaló en junio de 2025 a otros directivos del área económica del organismo y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban.