La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 13 de mayo con Inma Cuesta como invitada

Al día siguiente de sorprender una vez más con la entrevista de David Broncano a la enfermera Esther Gómez (@mienfermerafavorita), La Revuelta recibe hoy a la actriz Inma Cuesta como invitada. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa, en el Teatro Príncipe de Madrid, rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

La trayectoria de Inma Cuesta

Los inicios de la carrera de Inma Cuesta estuvieron íntimamente ligados a RTVE, con papeles protagónicos en las series Amar en tiempos revueltos y Águila Roja. Después daría el salto a la gran pantalla, con películas tan icónicas de nuestro cine como La voz dormida, Primos, Blancanieves, 3 bodas de más o La novia, entre muchas otras, además de protagonizar varias obras de teatro. Unos trabajos que le han valido el cariño del público y el reconocimiento de la profesión, con tres nominaciones al Goya a la mejor interpretación femenina protagonista.

En los últimos años, la actriz ha enfatizado su mirada feminista, reclamando mayor presencia de las mujeres como centro de las historias, creando la productora Loba Loba junto a su pareja, Ángeles Maeso. Recientemente, Inma Cuesta pasó por Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez en RTVE, donde recordó una divertida anécdota relacionada con la calle a la que pusieron su nombre en Arquillos, el pueblo de Jaén donde vivió desde pequeña, pese a haber nacido en Valencia. Y hoy visita La Revuelta de Broncano para presentar la segunda temporada de Berlín, la serie que es precuela y, a la vez, spin off de La casa de papel, centrada en uno de sus personajes.