Atrapadas: Inma Cuesta habla sobre los espacios de las mujeres tras las cámaras

Homenajear el pasado, vivir el presente y abrazar el futuro de las cineastas en todas sus vertientes es uno de los objetivos de Atrapadas, una idea audiovisual con nueve protagonistas de distintas edades y perfiles. Productoras, directoras y actrices se han unido en este proyecto de RTVE para reflexionar sobre el papel de las mujeres en el cine español y visibilizar que la importancia de éstas en el séptimo arte. Una de ellas es Inma Cuesta, rostro amado por su interpretación en un largo catálogo de series y películas nacionales. ¡La descubrimos!

Una larga trayectoria

Nació en Valencia en 1980 y fue criada en Arquillos, un pueblecito de Jaén. El arte lo ha bebido desde pequeña en casa gracias a un padre tapicero que con sus manos de artesano y algunos retales le personalizaba disfraces y juguetes. Una aventura de diseño a la que ella también se unió haciéndose sus propios cojines o bolsos.

Es la mayor de tres hermanos y el entusiasmo por ponerse frente a un público lo lleva en la sangre. Su primera actuación fue un verano en casa de su tía, acompañada de familia. Las ganas de crear y contar historias han sido su pasión, y es que no solo interpretar se le da bien, sino que también dibuja, toca la guitarra, escribe y canta.

Estudió arte dramático en Córdoba y Sevilla, trabajó de camarera y se mudó a Madrid donde fue contratada en una tienda de ropa. Mientras atendía entre camisetas y pantalones, la llamaron para el casting del musical de Mecano Hoy no me puedo levantar. Tras meses de pruebas, consiguió ese papel que sería el punto de partida de una larga trayectoria. Águila Roja, La Voz Dormida, La Novia, Los miércoles no existen, Julieta, Las ovejas no pierden el tren o Arde Madrid son alguno de los títulos pos los que ha destacado su apasionada carrera en pantalla, personajes que nos atraviesan emocional y sensitivamente.