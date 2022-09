Desde su salto a la fama con La llamada (2017), Anna Castillo se ha convertido en uno de los rostros más habituales del cine español. Su papel en aquella historia dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo, fenómeno teatral que después saltó a la gran pantalla, enamoró al gran público y la hizo conseguir su segunda nominación a los Goya. La primera fue con El Olivo, de Isabel Coixet, película con la que la intérprete se llevó el premio a la Mejor actriz revelación.

Cinco años después de aquello, parece que el teléfono de la actriz catalana de 28 años no para de sonar. En 2021, la vimos derrochar talento con La vida era eso, ópera prima de David Martín de los Santos, Mediterráneo, de Marcel Barrena y en la comedia de enredos Donde caben dos. Un triplete al que se suma también este año 2022 con las películas Historias para no contar, de Cesc Gay; Girasoles Silvestres, de Jaime Rosales y Nowhere, de Alberto Pintó.

Y eso solo en cuanto a cine se refiere. En la pantalla pequeña, Castillo se ha sumado al reparto de exitosas series como Paquita Salas, de Los Javis o Arde Madrid, de Paco León. También la hemos visto en La línea invisible o Vamos Juan y esta edición del Festival de San Sebastián, donde estará presentando las películas de Rosales y Gay, también estrena Fácil, una serie sobre cuatro mujeres con diversidad funcional.

El arte como precursor del cambio de paradigma Comprometida y abiertamente feminista, la actriz es una de nueve protagonistas de Atrapadas, el proyecto que reivindica el espacio de la mujer en el cine y de su punto de vista en los nuevos relatos. Castillo reflexiona sobre el cambio de paradigma en la industria audiovisual. Un salto que cree que se ha producido, pero no solo en el cine. "En general, a nivel social, a nivel feminista, está habiendo una evolución y una deconstrucción del machismo que, en mi mundo, bajo mi punto de vista, con la gente que yo me rodeo, es muy evidente. Habrá sectores que se note más y sectores en los que se note menos, pero yo creo que los sectores artísticos siempre son muy precursores de las evoluciones sociales y de los cambios sociales", explica. La actriz de Viaje al cuarto de mi madre destaca la importancia de que las mujeres, como cualquier otro colectivo, se sienta representado justamente en el cine. "La representación es vital. Que todo el mundo sienta que tiene un lugar que pertenece a un mundo, que pertenece a algo, que pertenece a un sector que tiene un sitio en el mundo. Es importantísimo. Los referentes están para eso, para hacer sentir a todo el mundo incluido", concluye.