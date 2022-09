El año en el que Pilar Palomero logró el Goya a la Mejor directora por Las niñas (2020) -película disponible en RTVE Play-, se hizo historia en los grandes premios del cine español. Por primera vez, el reparto de estos galardones fue igualitario y el número de mujeres ganadoras del Goya empató al de hombres, repartiéndose al 50%. Entre ellas también estaba la victoria de Daniela Cajías a Mejor Dirección de Fotografía, la primera mujer en recibirlo.

No es de extrañar que Palomero y su película se convirtiesen en un símbolo de cambio o, al menos, de punto de inflexión, como lo llama ella. La directora, una de las nueve protagonistas de Atrapadas, el documental transmedia de RTVE Play que reivindica el espacio de la mujer en el cine, apunta a que aún no podemos hablar de un cambio de paradigma. “Algo ha sucedido, algo está ocurriendo, pero hasta que no pasen unos años no vamos a poder ver con claridad si realmente ha sucedido o es un espejismo”, comenta.

Aun así, la directora sí cree que hay algo muy relevante para ser positivos: “Hay muchas más mujeres de las que había cuando yo estaba estudiando, no solamente dirigiendo, sino también las jefaturas de equipo, directoras de fotografía, jefas de sonido…”. Pero insiste: “Solo el 19% de películas dirigidas por mujeres”.

Palomero encabeza una fulgurante hornada de mujeres directoras Afortunadamente, esas mujeres, como Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa, Clara Roquet o Belén Funes están empezando a copar portadas, tertulias y espacios en todos los medios. Palomero apunta aquí a dos claves, la calidad de sus trabajos derivados de una mayor autoexigencia y las políticas paritarias: “Creo que todo esto es consecuencia de las políticas que ha habido, de un esfuerzo colectivo porque haya está este porcentaje al que hemos llegado del 50% de películas dirigidas por mujeres”. Palomero se encamina ahora hacía el que podría ser su segundo Goya a Mejor película o dirección. La maternal (2022), su segundo largometraje, se presenta este próximo martes en el Festival de San Sebastián y es una de las películas más esperadas del año. A propósito de ellas Atrapadas RTVE Play deja atrapadas en su pre-roll a 9 actrices y cineastas para hablar de la presencia de la mujer en el cine con motivo del Festival de San ... Ver ahora