Alavés - Barcelona, en directo hoy el partido de la jornada 36 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports entre el Deportivo Alavés y el FC Barcelona, que se disputa este miércoles a partir de las 21:30 horas en el Estadio de Mendizorroza. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Con el título de liga ya decidido y la fiesta terminada, el Barça se prepara para afrontar la resaca y perseguir el objetivo de los 100 puntos, empezando por la visita a un Alavés que tiene aún sus objetivos por cumplir, ya que se juega la permanencia y recibir al campeón no es lo más oportuno en este momento. Los vitorianos ocupan la 18ª posición en la tabla, la primera de los tres puestos de descenso, pero por delante de ellos hay hasta cinco equipos a tiro de una victoria. Es más, la zona baja de la tabla está tan comprimida, que entre los babazorros y el primer equipo en puestos europeos, que es la Real Sociedad, hay sólo siete puntos de diferencia con nueve por disputarse.

De ahí que mencionemos que la visita del Barça no sea la más oportuna, porque el Alavés no vence al Barça desde septiembre de 2016 y son sólo siete las victorias blanquiazules en 50 encuentros. Eso en el global, porque en su feudo de Mendizorroza la última victoria de los locales fue en la temporada 2001-2002. A esa victoria le siguieron dos empates y un tercero en la temporada 2020-2021 como únicos resultados positivos en lo que ha sido un paseo triunfal del Barça por vitoria en las dos últimas décadas.

En cuanto a la actualidad de los equipos, Lamine Yamal sigue siendo la única baja de los de Hansi Flick, mientras que en el Alavés, el técnico Quique Sánchez Flores tiene a todos a punto, salvo el caso ya conocido de suspensión de Facundo Garcés.