Detenidos 55 presuntos narcotraficantes el último mes en la Costa del Sol

Un total de 55 narcotraficantes han sido arrestados en el último mes por la Policía Nacional debido a sus actividades en la Costa del Sol. Así, se ha conseguido desarticular hasta siete organizaciones criminales.

Los detenidos son de un perfil especialmente violento y están muy especializados. Se les han incautado 37 armas de fuego y munición, además de casi nueve toneladas de estupefacientes, — hachís y cocaína —, cuarenta vehículos y más de 150.000 euros.

Según el jefe provincial de la policía, Roberto Rodríguez Velasco, se les ha arrestado en el marco de varias operaciones realizadas en las últimas semanas, lo que incluye un secuestro en Marbella o dos tiroteos en Málaga y Benalmádena.

Para el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz, este operativo es “el golpe más certero y duro contra el crimen organizado en nuestra provincia en los últimos tiempos”.