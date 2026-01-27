La Policía lanza una operación contra los responsables de un tiroteo en noviembre en Isla Mayor, Sevilla

La Policía Nacional ha lanzado este lunes a primera hora una operación en las provincias andaluzas de Sevilla y Málaga contra los presuntos responsables de un tiroteo que se saldó en noviembre con heridas de carácter grave para de un miembro del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) en Isla Mayor.

A este operativo, que deja un saldo provisional de diez detenidos, se han sumado más de 250 agentes de distintas unidades, incluida el Greco. Según la Policía, "están realizando entradas y registros simultáneos en distintos puntos de ambas provincias" y "no se descartan nuevas actuaciones".

El tiroteo tuvo lugar el pasado 8 de noviembre, cuando un grupo de agentes intentó acceder a una nave de Isla Mayor, Sevilla, y fue recibido a tiros. Las autoridades sospechan que una banda utilizaba el recinto como guardería de droga, un lugar en el que se almacena la mercancía ilegal para transportarla después al punto de venta.

La operación formaba parte del cerco al narcotráfico en el río Guadalquivir, convertido en una importante vía de entrada de hachís y cocaína hacia el interior de la península y el resto de Europa. En el interior de la nave donde se produjo el tiroteo, las fuerzas de seguridad localizaron varios kilos de hachís.