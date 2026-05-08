Los candidatos lamentan la trágica muerte de dos guardias civiles al perseguir una narcolancha en Huelva | Diario de campaña

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01.13 min La campaña electoral en Andalucía supera el ecuador

La muerte de dos agentes de la Guardia Civil en las costas de Huelva mientras perseguía una narcolancha ha centrado parte de los discursos y mensajes de los candidatos a la Presidencia de la Junta en el octavo día de campaña electoral en Andalucía. La mayoría de ellos han enviado condolencias a las familias. La Junta de Andalucía, además, ha decretado este sábado como día de luto oficial.

Mientras tanto, los candidatos siguen haciendo propuestas y celebrando actos políticos en todas las provincias andaluzas para pedir el voto.

Moreno lamenta la muerte de los agentes y cancela su agenda de este sábado El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha lamentado el fallecimiento de dos guardias civiles tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva y su equipo ha avanzado que cancelan los actos previstos para este sábado. En una publicación en la red social X, Moreno Bonilla ha transmitido sus condolencias a los familiares de la primera víctima que se ha conocido, al mismo tiempo ha pedido más medios para combatir "el problema en el que se ha convertido el narcotráfico". "Muy tristes por el fallecimiento de Germán. Todo nuestro cariño a su familia y el deseo compartido de toda Andalucía de que sus compañeros heridos se recuperen pronto. Debe haber más medios para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico", reza la publicación. ““ Antes de conocerse este suceso, el candidato del PP a la reelección ha anunciado para la próxima legislatura ayudas para los autónomos: por un lado, ha asegurado que el Gobierno regional pagará "parte de sus gastos de cotización los dos primeros meses de baja por enfermedad o accidente", y por otro, la extensión de la "cuota cero" al segundo año para "todos los nuevos autónomos". Lo ha dicho en un desayuno informativo de Europa Press en Cádiz, en el que ha sido presentado por el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor. En su intervención, también ha prometido impulsar "una ley de la empresa familiar en Andalucía", así como apoyar "el emprendimiento de alta especialización". Moreno ha asegurado que en Andalucía hay casi 600.000 autónomos, a los que ha calificado como "la fuerza y la voz" de la comunidad. ““ Moreno ha admitido que no tiene "la voluntad de gobernar con Vox", pero que "son los ciudadanos los que van a decidir". Por ello, ha hecho un llamamiento a "concentrar" el voto en su candidatura para lograr una "mayoría suficiente" para, por un lado, no "estar pendientes de los caprichos de otras fuerzas políticas y no estar "seis meses paralizados" como en otras comunidades, en alusión a lo sucedido en Extremadura con los de Santiago Abascal, y por otro, para lograr un "gobierno fuerte" que se enfrente a la "injusticia" que supone la "cesión fiscal y de privilegios al independentismo catalán". Además, ha vuelto a cargar contra Vox por la "prioridad nacional". En su opinión, es solo un "eslogan de campaña": "Vox dice lo que algunos quieren escuchar", y ha apuntado que existen unos límites para aplicar determinadas políticas: el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. En este sentido, ha recordado que "Andalucía no tiene competencias migratorias". "Hay cosas que se están prometiendo que no existen. Estoy escuchando promesas irreales e ilegales. Están engañando a los ciudadanos", ha advertido.

Montero lamenta los fallecimientos y desea "una pronta recuperación" a los heridos También se ha sumado al recuerdo de las víctimas la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. En sus redes sociales, Montero ha recordado también al primero de los guardia civiles que se ha conocido su fallecimientio, subrayando el "servicio público admirable" que realizan. En la misma publicación ha deseado "una pronta recuperación" a los compañeros heridos: "Estamos con ellos", ha añadido. Su equipo ha decidido mantener los actos de campaña de este viernes por la tarde en la provincia de Córdoba. ““ Del mismo modo que Juanma Moreno, María Jesús Montero ha celebrado un acto la mañana de este viernes, antes de conocerse este suceso. La candidata socalista se ha reunido con CCOO Andalucía en Sevilla, donde ha criticado que Moreno se esté centrando más "en canciones y vídeos" que en propuestas en esta campaña electoral. En ese sentido, ha contrapuesto esa actitud con la de su formación, que ha señalado que plantea propuestas "sobre sanidad, educación o vivienda" mientras que otros -en referencia a Moreno- están más en "cualquier cuestión que habla de todo" pero no del "sufrimiento" de la gente. Es la segunda vez en esta campaña que Montero coincide con la líder de CC.OO. de Andalucía después de que el pasado 1 de mayo la candidata socialista acudiese a la manifestación del 1 de mayo en Málaga, donde también coincidió con el dirigente de UGT en la comunidad, Óskar Martín. Junto a ellos, la socialista ha hecho balance de la campaña de las andaluzas, que entra en su ecuador, y sobre la que ha apelado a la "movilización del voto progresista" frente al mensaje del PP que quiere "que la gente se quede en casa", ha asegurado. La izquierda aprovecha el 1 de Mayo en Málaga para pedir un "cambio de rumbo" en Andalucía el primer día de campaña Àlex Cabrera Moreno también se ha referido a las declaraciones del president de la Generalitat, Salvador Illa, en defensa del nuevo modelo de financiación autonómica. La candidata del PSOE a la Junta ha indicado que se trata de una propuesta que "beneficia tanto a Andalucía como a Cataluña" y ante la que el PP dice "no", pero "no ofrece ninguna alternativa viable".

Vox se suma a las condolencias Vox, del mismo modo que la mayoría de formaciones, se ha sumado a las condolencias por los dos agentes de la Guardia Civil que han fallecido este viernes. "Andalucía vuelve a llorar la muerte de un guardia civil en la lucha contra el narco mientras el Gobierno de Sánchez abandona a quienes se juegan la vida por defender nuestras costas", ha expresa en la red social X el candidato de ultraderecha a la Junta, Manuel Gavira. "Años de negligencia, falta de medios y permisividad han dejado vía libre a las mafias que hoy actúan con una impunidad insoportable", añade. Vox ha anunciado que mantiene la agenda prevista para la tarde de este viernes en Marbella (Málaga) En la mañana de este viernes, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha visitado junto a su candidato, Manuel Gavira, Montilla (Córdoba) y en declaraciones a los medios, ha respondido al candidato 'popular': "Me da la sensación de que el señor Moreno está acusando de engañar al PP de Extremadura y de Aragón que han firmado con nosotros unos acuerdos muy serios que van a poner en primer lugar a los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública y a la vivienda de alquiler", ha subrayado. ““ En este punto, Abascal ha insistido en que, aunque no le gusta hablar de "líneas rojas", la "prioridad nacional va a ser determinante en las elecciones del 17 de mayo y en las elecciones generales". Y ha asegurado que tampoco Vox se presenta para gobernar con Moreno, sino que lo hace para "ganarle", aunque ha admitido que "no es el momento de que gane Vox", pero cree que podrá tener "un buen respaldo" y podrá ser "determinante": "Haremos que aquellas cosas que nos parecen esenciales e irrenunciables como la prioridad nacional", ha subrayado.

Maíllo lamenta el suceso ocurrido en Huelva El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, también se ha sumado a las condolencias. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de un guardia civil en acto de servicio persiguiendo esa lacra delictiva del narcotráfico. También deseamos recuperación de dos de sus compañeros y que no tengamos que lamentar más pérdidas. Abrazo a la familia", ha dicho en X. Maíllo, además, ha planteado este viernes crear un "banco público de agua" para poder "distribuir el agua de manera justa" y así poder garantiar la "viabilidad de las explotaciones pequeñas", poniendo "tope a las grandes explotaciones". "Nuestras prioridades son las pequeñas explotaciones que cuida la tierra, y a las que hay que garantizar la viabilidad", ha defendido en declaraciones a los medios en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde ha visitado la cofradía de pescadores. Asimismo ha abogado por "blindar Doñana" para "garantizar la recuperación hídrica". Además, ha pedido activar "una zona de protección del subsuelo". "Tenemos que declarar Doñana libre de zonas de almacenamiento de gas", ha reivindicado. Asimismo, Maíllo ha asegurado que apoya la manifestación de este sábado contra la reapertura de una mina que plantea vertidos en el río Guadalquivir porque "va a tener consecuencias letales en los pueblos ribereños".