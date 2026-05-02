Inmigración, igualdad o propuestas para la infancia y el Campo de Gibraltar centran el segundo día | Diario de campaña

Montaje de los candidatos a la Junta de Andalucía RTVE/AGENCIAS

En el segundo día de campaña los candidatos se han concentrado principalmente entre dos provincias. Córdoba, donde han estado el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Y en la provincia de Cádiz, donde han estado el candidato de Vox, Manuel Gavira, y el de Por Andalucía, Antonio Maíllo. Por su parte, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, ha estado en Mairena del Aljarafe (Sevilla) en un acto de igualdad. El actual presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha hecho propuestas en materia de medio ambiente y ha estado en una concentración contral el bullying y visitando los patios de Córdoba. Vox ha insistido en el concepto de "prioridad nacional" y ha visitado un mercado local de Jerez, ciudad que por la tarde visita Maíllo. Previamente, el candidato de Por Andalucía ha estado en la comarca del Campo de Gibraltar y ha defendido que sea declarada zona económica especial. Mientras tanto, el candidato de Adelante Andalucía ha dado comidas caseras en Córdoba y ha propuesto una ley de comedores escolares.

Moreno Bonilla hace propuestas en materia de medio ambiente desde Córdoba La jornada para Moreno Bonilla ha comenzado temprano visitando el sendero del "Cinturón Verde" de Córdoba a las nueve de la mañana. Desde allí, el 'popular' ha hecho propuestas en materia de medio ambiente, principalmente. "Vamos a seguir protegiendo nuestro patrimonio nacional y vamos a modernizar el centro de recuperación de especies de Los Villares aquí en Córdoba", ha anunciado. "Pensar en Andalucía es pensar en los paisajes de Córdoba", ha señalado. Además, el actual presidente en funciones andaluz también ha asegurado que si gobierna va a desarrollar el "Plan Andalucía Activa 365 contra el sedentarismo infantil". "Uno de nuestros problemas es que nuestros hijos hacen poco deporte por la actividad de ocio que hay más relacionada con los videojuegos", ha justificado. "Vamos a fomentar que hagan actividad física a diario y que tengan recreos activos, caminos escolares seguros y programas municipales de deporte infantil", ha explicado. Moreno Bonilla también ha anunciado el plan Andalucía se adapta al Nuevo Clima, para "anticiparse a riesgos como sequías, inundaciones, incendios o daños en la costa, siempre desde la ciencia y el conocimiento", según han explicado fuentes del PP. "Aprobaremos el plan, desarrollado con sectores sociales y económicos de Andalucía para seguir yendo por delante al dar respuesta a los riesgos del cambio climático. Lo hemos vivido con el pasado tren de borrascas o cuando hay temperaturas que sobrepasan nuestros registros históricos", ha dicho a. "El cambio climático es una realidad y tenemos que adaptarnos", ha enfatizado. En la única pregunta que ha atendido a los medios de comunicación, al ser cuestionado por si es su voz la que aparece en la canción con la que abre los mitines de campaña, Moreno Bonilla se ha reído y ha mantenido el misterio. "Se parece, pero ya se verá, tenemos 14 días por delante, poco a poco", ha asegurado sin resolver la incógnita de si ha vuelto a grabar una canción como cuando era joven, que cantaba en un grupo de música. El candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, acude a una manifestación contra el bullying en Córdoba RTVE/FABIOLA NAVAS Tras este paseo por las afueras de Córdoba, el candidato del PP ha visitado algunas de las Cruces de Mayo que estos días engalan los patios de la ciudad cordobesa, también ha asistido ha una concentración contral el bullying y por la tarde va a ir a Lucena (Córdoba) a la ofrenda floral a la titular de la Archicofradía de María Santísima de Araceli y después dará un paseo por la localidad.

Montero participa en un acto en Mairena del Aljarafe sobre igualdad La candidata del PSOE, María Jesús Montero, se ha desplazado este sábado hasta Mairena del Aljarafe (Sevilla) para participar en un acto sobre igualdad acompañada de la secretaria de esta materia en el PSOE, Pilar Bernabé. "Hay que seguir conquistándola cada día. Enfrente tenemos una amenaza de involución respecto a los derechos de las mujeres", ha avisado Montero. "La derecha comercia con esos derechos cuando necesitan llegar a acuerdos o algún tipo de pacto", ha expresado en una atención a los medios de comunicación de manera previa al acto. "Las mujeres estamos decididas a que vamos a consolidar los avances e impulsar todavía ese camino que falta para que la igualdad sea efectiva. Algunos intentan que retrocedamos pero el PSOE no va a permitir que las mujeres demos ni un paso atrás", ha enfatizado la exvicepresidenta del Gobierno y ahora candidata a la Junta de Andalucía. Además, Montero también ha asegurado que en estas elecciones tienen "una doble responsabilidad" porque es la única mujer que se presenta como candidata. "Por un lado responsabilidad de que mi partido tiene que seguir avanzando e impulsado la igualdad y, en segundo lugar, es un orgullo trasladar con mi candidatura el empoderamiento de las mujeres. Sin igualdad no hay democracia y eso hay que plasmarlo en las leyes y en las normas", ha defendido. La candidata del PSOE, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación antes de participar en un acto en Mairena del Aljarafe EFE Montero también se ha referido a la crisis de los cribados en el cáncer de mama en Andalucía y ha criticado la gestión de Moreno Bonilla. "El trato que se le ha dado a las víctimas del cáncer de mama hubiera sido distinto si no hubieran sido mujeres. Por parte de la Junta ha habido trato discriminatorio por el mero hecho de ser mujeres, no es casualidad", ha afirmado la candidata socialista.

Vox pide "apoyo masivo" para lograr un "cambio de rumbo" y critica al PSOE El candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha visitado un mercado del centro de Jerez (Cádiz). Desde el exterior, Gavira ha vuelto a insistir en que quieren "un gobierno que diga no a la inmigración masiva que condena a Andalucía" y que "defienda al sector primario y condene la Agenda 20230". "Para el 17 de mayo queremos un cambio de rumbo en las políticas de Andalucía, que haya sentido común y prioridad nacional, que los anadaluces seamos los primeros", ha defendido. Por eso, Gavira ha pedido "apoyo masivo" a su formación. "Es posible, en otras partes de España con apoyo masivo hemos hecho un cambio de rumbo con esa prioridad nacional que nos reclaman por la calle", ha asegurado. "¡Por eso necesitamos el apoyo!", ha añadido. ““ Gavira también ha tenido palabras para criticar al PSOE y a la candidata socialista. Según el candidato ultraderechista, el PSOE quiere que los andaluces "sigan siendo los últimos del vagón". "El PSOE es un partido con historia y un gobierno corrupto y traidor y los españoles les van a poner en su sitio el 17 de mayo", ha añadido.

Por Andalucía defiende que el Campo de Gibraltar tenga una zona económica especial El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha desplazado este martes hasta la comarca del Campo de Gibraltar, Cádiz. Desde Algeciras, Maíllo ha defendido que la comarca tiene que ser declarada como zona económica especial ante la "competencia desleal de Marruecos, Ceuta o Gibraltar" y reforzar así los servicios públicos. "Nosotros apoyamos la propuesta de zona económica especial para hacer frente a esos paraísos fiscales", ha remarcado al tiempo que ha asegurado que es una reivindicación que vienen haciendo desde hace dos décadas. Maíllo también ha remarcado la necesidad que impulsar la "infraestructura ferroviaria y los servicios públicos de la zona" y ha criticado que la comarca tiene un "déficit histórico" en inversión. Por eso, ha asegurado que si gobiernan van a hacer uso del estatuto autonómico que Moreno Bonilla no emplea y van a pedir competencias en materia de transporte para "vertebrar la comarca". Al respecto, ha señalado que en las dos últimas legislaturas por parte del PP de no se han cumplido "ninguna de las 112 medidas que anunció" el presidente en funciones andaluz. "Ha sido un auténtico fiasco", ha señalado al valorar la gestión de la comarca por parte de la Junta de Andalucía. Tras su visita a Algeciras, por la tarde está previsto que Maíllo de un mitin de campaña en Jerez (Cádiz). ““