Andalucía, una comunidad poblada y diversa en plena transformación pero aún a la cabeza en paro y pobreza

Andalucía acude a votar el próximo 17 de mayo en unas elecciones clave para la política nacional, pero más allá de la lectura partidista, estos comicios tienen de por sí una gran relevancia por el importante peso económico y demográfico de la comunidad.

Se trata de la comunidad más poblada de España, con 8,6 millones de habitantes, la segunda más extensa solo por detrás de Castilla y León y la tercera que más riqueza aporta al PIB nacional. Sin embargo, este territorio ha estado históricamente a la cola en renta per cápita -casi un 25% por debajo de la media nacional- y a la cabeza en desempleo -un 14,6%, según la EPA del último trimestre de 2025, casi cinco puntos por encima de la media nacional-.

No es nada nuevo: "Hunde sus raíces prácticamente hace 150 años", explica a RTVE Noticias el profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Manuel Hidalgo.

El principal motivo es una estructura productiva "basada sobre todo en sectores y en actividades de bajo valor añadido", con una gran preponderancia del sector agrario y agropecuario y del turismo, un mayor peso de pequeñas y medianas empresas, que son menos productivas, y en general un menor nivel de formación de sus trabajadores.

"Todo eso ha mejorado muchísimo en las últimas décadas", puntualiza Hidalgo, "pero desgraciadamente no lo ha hecho significativamente mejor que el resto de España, con lo cual la distancia se mantiene". En 2025 creció más que la media española, y en estos últimos años ha mostrado buenas cifras de creación de empleo.

Mayor peso del sector agrario y menor de la industria Andalucía, en realidad, son muchas ‘andalucías’, por lo que un análisis a nivel autonómico ignora realidades locales distintas. Ocurre así con los sectores productivos. La comunidad destaca por un mayor peso relativo del sector primario (6,5% de su PIB, uno de los porcentajes más altos del país, frente al 2,7% en media), una menor importancia de la industria manufacturera (7,4%, significativamente inferior a la media española del 11,9%), y un peso del PIB turístico del 12,5%, prácticamente el mismo número que la media española. Destaca, además, una mayor importancia de los servicios públicos (20,8% frente a la media de 17,4%). Pero si se amplía el foco, se puede observar cómo en algunas provincias como Jaén, con prácticamente un monocultivo de olivar, o Almería, la agricultura tiene un peso enorme (en esta última ocupa al 21% de los trabajadores, frente al 3,7% de la media nacional, según datos del INE de 2023). En cambio, en zonas como el Campo de Gibraltar en Cádiz o la corona urbana de Sevilla la industria tiene una importancia fundamental. Y el turismo es clave en capitales como Sevilla, Granada o Córdoba -hasta el punto que "parecen un parque temático"- o en la Costa del Sol malagueña. Andalucía "es una región turística, no cabe duda", pero al tratarse de una comunidad tan grande, poblada y diversa, sin embargo, no destaca este sector como lo hace en economías más pequeñas como Baleares o Canarias -donde llega a representar un 40 y un 35% de su PIB, respectivamente-.

La irrupción "callada" de los sectores punteros Pero más allá de los sectores tradicionales, Andalucía está viviendo un fenómeno que también se da en España "de forma callada": sectores más punteros, como los "servicios a empresas, tecnológicos o de ingeniería, están incrementando su peso específico a ritmos muy elevados". Se trata de una "buena noticia" por el tipo de empleo de calidad que se genera, aunque todavía es pronto para hablar de un cambio del modelo productivo, según este profesor. Málaga y su nuevo 'hub' digital han despuntado en este sentido en los últimos años, pero Hidalgo recuerda que Sevilla sigue siendo la que aglutina la mayor parte de estas empresas tecnológicas y el mayor porcentaje de empleo cualificado en el sector, con su Parque Tecnológico en la Cartuja, Aerópolis o su puerto.

Andalucía a dos velocidades: del eje Sevilla-Málaga al interior rural Precisamente el eje Sevilla-Málaga y sus respectivas zonas de influencia -el valle del Guadalquivir por un lado y la Costa del Sol, por otro, además de Granada en menor medida- es el núcleo que lidera el crecimiento económico y demográfico de la comunidad. Lejos queda el interior rural -Córdoba y Jaén, en especial- que presentan peores indicadores de población, paragonando a nivel autonómico el fenómeno que se da en general en España, y que evidencia una Andalucía a dos velocidades. La autonomía no tiene un problema general de despoblación, a diferencia de otras comunidades. Ayuda una agricultura moderna y eficiente por lo general y la propia estructura urbana de los municipios: "Hay pueblos en Andalucía que tienen más población que algunas capitales de provincia de Castilla y León", ejemplifica Hidalgo. Pero a nivel local sí hay problemas de pérdida de habitantes. Córdoba y Jaén fueron las dos provincias que más población perdieron en 2024 -bajó cerca de un 1,5% en ambos casos-, solo por detrás de Zamora, mientras que Almería se sitúa en la parte alta de la tabla con un crecimiento del 12%. Es llamativo además el caso de la ciudad de Cádiz, la capital de provincia que más población pierde año tras año. Ocurre algo similar con el envejecimiento: Almería es la provincia con la población más joven de España -aunque Sevilla, Huelva y Málaga no andan lejos-, mientras que Córdoba y Jaén están por encima de la media nacional de proporción de población mayor de 65 -sin alcanzar los niveles, eso sí, del noroeste peninsular-.

Almería y Málaga, las provincias con más población extranjera En cuanto a la migración, Andalucía ha sido tradicionalmente una comunidad de emigrantes, con grandes masas que se fueron a Cataluña, Madrid o al extranjero a mediados del siglo pasado, y a día de hoy en algunos territorios siguen perdiendo sobre todo a jóvenes cualificados. En cambio, acoge cada vez más gente venida de fuera, aunque la comunidad está por debajo de la media en cuanto a población extranjera (8,7% frente al 11,6% según datos del INE de 2022). El motivo obvio, según Hidalgo, es que "en una región con mayor retraso económico hay menos razones para migrar". Pero de nuevo, cada territorio muestra realidades distintas: Almería es la segunda provincia española con mayor porcentaje de población extranjera (un 22,3%) gracias sobre todo al "mar de plástico" y a la pujanza de su agricultura, que demanda una gran mano de obra. Málaga le sigue de cerca, mientras que Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz están entre las que menos extranjeros acogen de todo el país.

Vivienda y sanidad, en el punto de mira Málaga merece una mención especial. Su dinamismo en los últimos años, con un importante aumento de población y del turismo, tiene una contrapartida clara: un precio de la vivienda disparado. La provincia se ha situado en poco tiempo como la más cara de Andalucía y la quinta de España para alquilar: 16,8 €/m2 este año, un aumento del 154% en apenas una década. El problema de la vivienda será, previsiblemente, un punto central en la campaña, como también ocurrirá con la sanidad. La polémica por el retraso en los diagnósticos de cáncer de mama que salió a la luz el año pasado ha puesto de relieve los problemas de la sanidad pública, hasta el punto que en el pasado diciembre, por primera vez, la sanidad se situó como la principal preocupación de los andaluces en el barómetro del Centro de Estudios Andaluces. Lo cierto es que Andalucía es la comunidad con más población en lista de espera en números absolutos, en la que los pacientes más tienen que esperar de media para una operación (173 días), y en la que un número mayor de pacientes esperan más de seis meses (32,2%), según los últimos datos del Ministerio. Frente a ello, y para contrarrestar las críticas de la oposición, la Junta saca pecho de una inversión de 16.200 millones de euros en 2026 para esta partida, un incremento importante respecto a años anteriores, pero todavía lejos del gasto por habitante de otras comunidades. 11.49 min Escándalo en la sanidad andaluza: Hay 2.000 mujeres sin diagnosticar