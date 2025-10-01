Pacientes de Andalucía denuncian retrasos en la detección de su cáncer de mama y la Junta habla de "casos aislados"

La polémica por los retrasos en el diagnóstico del cáncer de mama sacude Andalucía. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) denuncia que al menos 20 pacientes sevillanas han acudido a ellas denunciando un diagnóstico tardío, ante lo que la Junta ha pedido disculpas y ha prometido que las afectadas podrán acceder a un "circuito preferente".

En declaraciones a la Cadena SER, la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha lamentado la "incertidumbre y angustia" que esta situación haya podido causar a las afectadas, al tiempo que ha enviado un mensaje de tranquilidad al reafirmar la fortaleza del programa de cribado de cáncer de mama para el diagnóstico precoz de la enfermedad.

Hernández ha recordado que este cribado invita cada año a medio millón de mujeres y que, de enero a agosto, se han diagnosticado 1.800 cánceres de mama que, de otra forma, no se habrían detectado. "Desde el minuto uno estamos revisando el circuito para aquellas mujeres que en la mamografía pueden tener algunas lesiones con imágenes dudosas", ha asegurado la consejera, quien ha añadido que cuando existen lesiones "con claros signos de malignidad" sí se envía una comunicación por teléfono a las afectadas.

La Junta pide a las afectadas que lo notifiquen Hernández ha pedido a las afectadas por demoras que notifiquen al SAS sus casos porque, además de revisar todo el proceso de cribado y ampliar la automatización de las comunicaciones, se va a crear un "circuito preferente" para aquellas que puedan estar en esta situación, dado que la administración sanitaria no puede revisar las historias clínicas de todas sin su consentimiento. También ha pedido a las asociaciones de pacientes que aporten los datos con los que puedan contar para hacer un seguimiento de los denominados "eventos centinela", de modo que se puedan revisarse "con más tino" los circuitos y plantear "cuanto antes" las medidas de mejora. En este contexto, ha pedido que deje hacerse una "manipulación del sistema público sanitario" y ha defendido la inversión en personal y tecnología que hace la administración autonómica. Por su parte, la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado que la consejera de Salud haya sido a su juicio "incapaz de ofrecer una respuesta". Por ello, a través de su perfil en 'X', ha publicado que tendrá que ser el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien dé explicaciones hoy "sobre este enorme escándalo en la gestión de las listas de espera sanitaria", dado que las andaluzas con cáncer de mama "merecen soluciones y no que les echen la culpa", ha añadido.