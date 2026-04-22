RTVE celebrará el debate electoral en Andalucía el 4 de mayo con PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía

RTVE celebrará el primer debate de la campaña en las elecciones de Andalucía el próximo lunes 4 de mayo. Según el acuerdo alcanzado este miércoles en la reunión mantenida en la sede de RTVE en Andalucía por todas las fuerzas políticas, en el debate participarán los cinco candidatos a la presidencia de la Junta: Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (POR ANDALUCÍA) y José Ignacio García Sánchez (ADELANTE ANDALUCÍA).

Presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero, se celebrará en la sede del centro territorial de RTVE en Sevilla. Se emitirá en directo en La 1 tras finalizar el Telediario 2, a las 21:45 horas aproximadamente, en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. Dentro de su vocación de servicio público, la Corporación ofrecerá de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

Además, para estos comicios, RTVE ha propuesto este debate a cinco, acordado hoy, y también un cara a cara entre los candidatos de las dos principales fuerzas políticas, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y María Jesús Montero (PSOE)