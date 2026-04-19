Feijóo carga contra Sánchez en la precampaña andaluza: "La gente está harta de tener a un presidente que es un trilero"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado este domingo a su candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía: "Con Juanma Moreno vamos a tener la mayoría de estabilidad. En Andalucía se hace buena política y esto da resultados".

Feijóo ha echado la vista atrás para hacer balance de los años que el PP lleva gobernando en esta comunidad: "El cambio le ha sentado bien a Andalucía y le sentará bien a España". Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La gente está harta de tener a un presidente que es un trilero", ha dicho.

"Llevamos una legislatura sin Presupuestos, eso no había pasado nunca. No se tiene el arrojo de cumplir la Constitución y se gobierna a golpe de improvisación. Y eso no es bueno ni para Andalucía ni para España", ha afirmado.

Ha defendido que el PP representa la "política de la sensatez" y de las" cosas posibles". Con la vista puesta en el 17 de mayo, ha pedido seguir trabajando y no dar nada por sentado. "El cambio hay que consolidarlo y darle fuerza. No estamos para celebrar nada. No estamos para dar por ganado ningún partido porque sabemos que los votos no se regalan, se prestan. Y queremos que lo vuelvan a hacer. Un préstamo de cuatro años y luego rendir cuentas", ha asegurado.

Feijóo ha dicho que el PP es garantía de "estabilidad, bajar impuestos, gestión, igualdad y regeneración".

"El PP es el partido de Andalucía. He visto cómo ha ido creciendo el partido. Ahora tenemos un récord de alcaldes y de presidentes de Diputación. Merece la pena hacer las cosas bien. Ahora se trata de consolidar el resultado", ha asegurado Feijóo.