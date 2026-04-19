Feijóo carga contra Sánchez en la precampaña andaluza: "La gente está harta de tener a un presidente que es un trilero"
- El líder del PP ha clausurado la Intermunicipal del Partido Popular de Andalucía
- Pide no dar nada por sentado: "El cambio hay que consolidarlo y darle fuerza"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado este domingo a su candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía: "Con Juanma Moreno vamos a tener la mayoría de estabilidad. En Andalucía se hace buena política y esto da resultados".
Feijóo ha echado la vista atrás para hacer balance de los años que el PP lleva gobernando en esta comunidad: "El cambio le ha sentado bien a Andalucía y le sentará bien a España". Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La gente está harta de tener a un presidente que es un trilero", ha dicho.
"Llevamos una legislatura sin Presupuestos, eso no había pasado nunca. No se tiene el arrojo de cumplir la Constitución y se gobierna a golpe de improvisación. Y eso no es bueno ni para Andalucía ni para España", ha afirmado.
Ha defendido que el PP representa la "política de la sensatez" y de las" cosas posibles". Con la vista puesta en el 17 de mayo, ha pedido seguir trabajando y no dar nada por sentado. "El cambio hay que consolidarlo y darle fuerza. No estamos para celebrar nada. No estamos para dar por ganado ningún partido porque sabemos que los votos no se regalan, se prestan. Y queremos que lo vuelvan a hacer. Un préstamo de cuatro años y luego rendir cuentas", ha asegurado.
Feijóo ha dicho que el PP es garantía de "estabilidad, bajar impuestos, gestión, igualdad y regeneración".
"El PP es el partido de Andalucía. He visto cómo ha ido creciendo el partido. Ahora tenemos un récord de alcaldes y de presidentes de Diputación. Merece la pena hacer las cosas bien. Ahora se trata de consolidar el resultado", ha asegurado Feijóo.
Moreno anuncia una ley de desafío demográfico y desarrollo rural si es reelegido
El candidato del PP ha dicho que necesitan "una mayoría de estabilidad" de cara a las próximas elecciones del 17 de mayo: "No podemos conformarnos con un sobresaliente, necesitamos una matrícula de honor".
Juanma Moreno ha anunciado que si resulta reelegido impulsará la primera ley de desafío demográfico y desarrollo rural en Andalucía con el objetivo de "equilibrar población y crear oportunidades" ante el "reto demográfico" por la pérdida de población en algunos municipios.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, han clausurado la Intermunicipal del Partido Popular de Andalucía que se ha celebrado en Córdoba.
(Ampliando información)