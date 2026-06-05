La visión completa del lejano Oeste de Richard Avedon en la Fundación Mapfre

"Mis retratados son personas a las que nadie mira. Sin embargo son ellos los que mueven el mundo. Son ellos los que hacen el trabajo".

Sandra Barnett se convirtió con doce años en "una chica de portada", fue una de las personas retratadas por el estadounidense Richard Avedon (1923-2004) y su mirada sigue interpelándonos desde la portada de In the American West, el libro que es una de las obras maestras de la fotografía del siglo XX.

Dentro de PhotoEspaña, la Fundación Mapfre rompe su línea habitual de retrospectivas de grandes fotógrafos y consagra sus salas de la planta baja a un solo trabajo de Avedon en Richard Avedon- In the American West, 1979-1984, una excepción de la mano de un ofrecimiento de la Fundación Cartier-Bresson y la Richard Avedon Fundation de Nueva York.

El neoyorquino era conocido por sus elegantes reportajes de moda y la serie sobre el Oeste surgió de un encargo del Amon Carter Museum of American Art de Fort Worth, localidad texana en la que se expuso en 1985. Ahora se presentan las 110 copias de referencia, que el propio autor seleccionó y trabajó en el laboratorio para aquella muestra y para su catálogo. Cuando inició este proyecto, Avedon ya había expuesto en el MoMA y en el Met, además de ser el fotógrafo oficial de las portadas de Vogue.

In the American West suscitó controversia, por dinamitar el Oeste mítico de las grandes llanuras o el opulento de series de televisión como Dallas o Dinastía, y por el salto conceptual entre su trabajo glamuroso en las revistas y la crudeza de los personajes fotografiados. El proyecto respondía al interés de Avedon por abordar una reflexión crítica y política sobre la sociedad, para lo que retrata a mineros, camareras, vagabundos, amas de casa, obreros y desempleados del Oeste de Estados Unidos.

Roger Tims, Jim Duncan, Leonard Markley y Don Belak, mineros, Reliance, Wyoming, 28/08/1979, Richard Avedon. © The Richard Avedon Foundation

Con la luz natural del Oeste, al aire libre, a primera hora de la mañana y con un papel en blanco de fondo, Avedon se situaba a un lado de la cámara sobre un trípode. Disparaba sin observar directamente el encuadre, pero permanecía muy cerca de las personas retratadas, a una distancia de un metro y veinte centímetros, lo que le permitía hablar con ellas durante la sesión de posado y tocarlas si estiraba el brazo.

Los ciento diez positivos de la exposición se presentan de forma lineal siguiendo el orden de aparición en el libro. Las páginas que se dejaron deliberadamente en blanco, a la izquierda o a la derecha, se indican mediante un espacio vacío; los saltos de página se señalan con espacios de la mitad de ese tamaño.

Las imágenes expuestas son las copias de referencia sobre las que Avedon trabajó, y constituyen el conjunto más fiel a la visión original del fotógrafo. Se muestra además material como las anotaciones manuscritas del artista con sus indicaciones sobre la impresión de algunos retratos, documentación del expediente de cada una de esas fotografías, como polaroids numeradas con el nombre del sujeto, así como la correspondencia con sus retratados.

"Mis retratos hablan más de mí que de las personas que inmortalizo".