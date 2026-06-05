La visión completa del lejano Oeste de Richard Avedon en la Fundación Mapfre
- Richard Avedon- In the American West, 1979-1984 se puede ver del 6 de junio al 20 de septiembre en Madrid
- Mapfre organiza la muestra con la Fundación Cartier-Bresson y fondos de la Richard Avedon Fundation
"Mis retratados son personas a las que nadie mira. Sin embargo son ellos los que mueven el mundo. Son ellos los que hacen el trabajo".
Sandra Barnett se convirtió con doce años en "una chica de portada", fue una de las personas retratadas por el estadounidense Richard Avedon (1923-2004) y su mirada sigue interpelándonos desde la portada de In the American West, el libro que es una de las obras maestras de la fotografía del siglo XX.
Dentro de PhotoEspaña, la Fundación Mapfre rompe su línea habitual de retrospectivas de grandes fotógrafos y consagra sus salas de la planta baja a un solo trabajo de Avedon en Richard Avedon- In the American West, 1979-1984, una excepción de la mano de un ofrecimiento de la Fundación Cartier-Bresson y la Richard Avedon Fundation de Nueva York.
El neoyorquino era conocido por sus elegantes reportajes de moda y la serie sobre el Oeste surgió de un encargo del Amon Carter Museum of American Art de Fort Worth, localidad texana en la que se expuso en 1985. Ahora se presentan las 110 copias de referencia, que el propio autor seleccionó y trabajó en el laboratorio para aquella muestra y para su catálogo. Cuando inició este proyecto, Avedon ya había expuesto en el MoMA y en el Met, además de ser el fotógrafo oficial de las portadas de Vogue.
In the American West suscitó controversia, por dinamitar el Oeste mítico de las grandes llanuras o el opulento de series de televisión como Dallas o Dinastía, y por el salto conceptual entre su trabajo glamuroso en las revistas y la crudeza de los personajes fotografiados. El proyecto respondía al interés de Avedon por abordar una reflexión crítica y política sobre la sociedad, para lo que retrata a mineros, camareras, vagabundos, amas de casa, obreros y desempleados del Oeste de Estados Unidos.
Con la luz natural del Oeste, al aire libre, a primera hora de la mañana y con un papel en blanco de fondo, Avedon se situaba a un lado de la cámara sobre un trípode. Disparaba sin observar directamente el encuadre, pero permanecía muy cerca de las personas retratadas, a una distancia de un metro y veinte centímetros, lo que le permitía hablar con ellas durante la sesión de posado y tocarlas si estiraba el brazo.
Los ciento diez positivos de la exposición se presentan de forma lineal siguiendo el orden de aparición en el libro. Las páginas que se dejaron deliberadamente en blanco, a la izquierda o a la derecha, se indican mediante un espacio vacío; los saltos de página se señalan con espacios de la mitad de ese tamaño.
Las imágenes expuestas son las copias de referencia sobre las que Avedon trabajó, y constituyen el conjunto más fiel a la visión original del fotógrafo. Se muestra además material como las anotaciones manuscritas del artista con sus indicaciones sobre la impresión de algunos retratos, documentación del expediente de cada una de esas fotografías, como polaroids numeradas con el nombre del sujeto, así como la correspondencia con sus retratados.
"Mis retratos hablan más de mí que de las personas que inmortalizo".
Trabajo de imaginación
Avedon era consciente de que tenía que construir la escena para que el retrato fuera interesante, pero en general esa tramoya no se aprecia a simple vista. El fotógrafo elabora "ocasiones de autenticidad", según el comisario de la exposición, Clément Chéroux. Una de las imágenes más icónicas es la del apicultor Ronald Fischer, cuya piel blanca contrasta con los centenares de abejas que tachonan su torso y su figura remite a la de un monje budista.
Una imagen potente que forma parte de la historia de la fotografía y ha sido homenajeada por Annie Leibovitz con David Duchovny, Sandro Miller con John Malkovich de protagonista o Dan Winters con Angelina Jolie. En una conferencia, Avedon explicó que el retrato del apicultor, el número 100 del volumen, era "único" en el sentido de ser un "trabajo de imaginación", cuya producción llevó más de 120 disparos y la paciencia de Fischer, embadurnado con feromonas, que acabó sufriendo un par de aguijonazos.
El proyecto fue muy controvertido, recibió críticas por reflejar a "fenómenos de feria", gente triste que nunca sonreía con una vida dura y también por dar una visión condescendiente de la clase trabajadora, pero Avedon se volcó. Lo que en principio iban a ser medio centenar de fotos, se convirtió en un trabajo de cinco años, con dos ayudantes y una coordinadora del proyecto, en el que retrató a 752 personas, y finalmente seleccionó 124 para la exposición en Texas y 110 para publicar en un libro.
Preguntado por la tensión entre la denuncia social que supone la mirada de Avedon y la belleza formal de sus retratos, el comisario apunta que la fotografía "es el arte de la dicotomía más que cualquier otro medio de expresión" y siempre juega con los opuestos calor/frío, blanco/negro, poder/fragilidad, con su capacidad documental y su fuerza simbólica, por lo que "no hay que temer el poder que la fotografía tiene".
Chéroux defiende que el neoyorquino mantiene "un encuentro real con el ser humano que tiene delante y eso se refleja en las fotos". Cada uno recibió una copia de su imagen y fue invitado a la exposición de 1985.
Sandra Barnett cuenta a Avedon en una carta que se ha esforzado mucho, está en el último curso en el Instituto, tiene una media de 9,7 y su objetivo es conseguir una beca para estudiar en la universidad. Le agradece la "maravillosa emoción" y la sorpresa de ser portada del libro y le augura que "va a ser todo un éxito".
Como curiosidad, la muestra incluye también retratos de animales, pero ninguno está vivo, son cabezas de novillos o corderos, despiezados en un matadero. Una referencia a la muerte que coincide con una experiencia vital del fotógrafo. Avedon empezó la serie después de haber sufrido problemas cardíacos cinco años antes.
Richard Avedon- In the American West, 1979-1984 se exhibe en la Fundación Mapfre de Madrid del 6 de junio al 30 de agosto. El estadounidense comparte espacio con el mexicano de origen dominicano Alejandro Cartagena, cuya exposición Ground Rules podrá verse en las mismas fechas en la sala de Recoletos número 23.
"Nunca ha existido una forma artística comparable a la fotografía. Para mí es imposible fotografiar a una persona sin que esté presente y es precisamente esa presencia la que implica verdad", Richard Avedon.