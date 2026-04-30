PhotoEspaña 2026: Matías Costa recupera la memoria del instante en 'Lo que nace'
- Lo que nace puede verse en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid hasta el 24 de mayo
- El fotógrafo argentino muestra más de 80 piezas entre imágenes y cuadernos de campo
Matías Costa nació en Buenos Aires en 1973, pero volvió a nacer a los 25 años, cuando el festival PhotoEspaña le concedió el premio Descubrimientos. En 1998, recibió el impulso que su incipiente carrera necesitaba. Desde entonces, la búsqueda, el azar, el extrañamiento y la incertidumbre confluyen en una obra que transita entre la recuperación de su memoria familiar, la reflexión o el fotoperiodismo.
La exposición Lo que nace reúne en el Colegio de Arquitectos de Madrid más de 80 piezas entre fotos de distintos formatos, vinilos y cuadernos del artista. Costa señala a RTVE.es que están dispuestas "en un cubo de seis metros cuadrados que contiene una instalación donde está todo ordenado de una forma desordenada, justamente. Es decir, están mezclados proyectos de diferentes momentos e ideas y tratamientos muy distintos de la fotografía, con páginas de mis cuadernos y escritos míos".
El ganador de dos premios del World Press Photo se mueve del documentalismo poético a una introspección que integra escritura y archivo, articulando una memoria fragmentada y la constatación de su orfandad transgeneracional, consecuencia de naufragios vitales y de una herencia genética marcada por la emigración: "Yo vengo de una familia que, desde hace más de 100 años, ha migrado en cada generación. Yo mismo nací en Argentina, en Buenos Aires, y vine aquí de niño con toda mi familia".
Sin ningún acento porteño, vive en España desde los cuatro años, bromea con que es bilingüe y vosea un poco, antes de explicar que su cultura es argentina, pero su madre es descendiente de italianos y su padre proviene de judíos askenazíes de Europa del Este. En el último siglo, su familia "ha emigrado a un lugar distinto del lugar donde nació. Para mí toda esa reconstrucción, tanto familiar como de memoria o sentido, que uno le da su identidad en distintos lugares, es lo que se despliega" en la sala.
Sus antepasados paternos nacieron en el Gran Ducado de Lituania, una zona que incluía parte de Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, aunque "han ido cambiando las fronteras". En The Family Project, uno de los proyectos al que el fotógrafo ha dedicado más tiempo, viaja a los lugares de sus ancestros para conocer su origen, aunque aún le faltan algunos.
"He estado en Rusia, en Italia, en muchos sitios por donde pasó mi familia, que además representa muy bien toda la historia del siglo XX. Han ido migrando primero por Europa y después a América, tanto a Argentina como a Estados Unidos. Hay parte de los judíos de mi familia que están en Israel", detalla el artista.
Cuaderno de campo
Preguntado por qué pieza de Lo que nace salvaría de un incendio no escoge ninguna foto, se queda con un material documental de su proceso creativo: "Alguna de las páginas de mis cuadernos, porque hay escritos y hay fotografías pegadas. En los planos, está en contenido y en esencia, todo lo que yo quiero contar con lo que hago con la fotografía y con mi escritura".
Frente a la saturación actual de imágenes tomadas con el móvil, Costa reivindica que la fotografía como arte tiene "cada vez más sentido", pretende contar una historia y perdurar: "Las imágenes que difundimos con el móvil son efímeras y no tienen una intención de ir más allá, de decir "mira, he estado aquí, o estoy viendo esto o hoy me he levantado así", pero las imágenes que ponemos en una pared o publicamos en un libro tienen una intención de transitar algo que va mucho más lejos".
Director de Leica Gallery Madrid, comisario y escritor, Costa define Lo que nace como "una forma de volver al origen y de mirar el propio recorrido desde el presente. La exposición juega con ese ejercicio de autoficción que está presente en mi trabajo, tanto en la fotografía como en la escritura: hablar del mundo exterior, pero también de aquello que queda dentro de uno mismo”.
Confiesa a RTVE.es que el título de la muestra lo ha tomado prestado de un verso del poeta argentino Hugo Mujica, recientemente galardonado con el premio Loewe.
En concreto, Mujica es autor del ensayo Lo naciente. Pensando el arte creador en el que analiza el paso del no ser al ser en el que el ser humano se asemeja a los dioses al crear algo nuevo. Costa cita unos versos en los que el tiempo es una sucesión infinita de presentes.
"El instante, cada instante,
es su para siempre,
su jamás y su cada hora:
todo nace de un instante pero no una vez:
cada instante", Hugo Mujica.
La muestra Lo que nace, integrada por 59 fotografías y 22 páginas de cuadernos, forma parte de la programación oficial del Festival PhotoEspaña y puede verse en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid hasta el 24 de mayo.
El COAM acoge otra exposición colectiva vinculada a Fujikina Madrid 2026, con 27 imágenes de Samuel Aranda, Estela de Castro, Toni Amengual, Álvaro Sanz y Nerea Garro. A través de sus miradas, los cinco fotógrafos exploran la identidad del territorio, la familia, el retrato, el poder o lo cotidiano.