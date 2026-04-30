PhotoEspaña 2026: Matías Costa recupera la memoria del instante en 'Lo que nace'

Matías Costa nació en Buenos Aires en 1973, pero volvió a nacer a los 25 años, cuando el festival PhotoEspaña le concedió el premio Descubrimientos. En 1998, recibió el impulso que su incipiente carrera necesitaba. Desde entonces, la búsqueda, el azar, el extrañamiento y la incertidumbre confluyen en una obra que transita entre la recuperación de su memoria familiar, la reflexión o el fotoperiodismo.

La exposición Lo que nace reúne en el Colegio de Arquitectos de Madrid más de 80 piezas entre fotos de distintos formatos, vinilos y cuadernos del artista. Costa señala a RTVE.es que están dispuestas "en un cubo de seis metros cuadrados que contiene una instalación donde está todo ordenado de una forma desordenada, justamente. Es decir, están mezclados proyectos de diferentes momentos e ideas y tratamientos muy distintos de la fotografía, con páginas de mis cuadernos y escritos míos".

El ganador de dos premios del World Press Photo se mueve del documentalismo poético a una introspección que integra escritura y archivo, articulando una memoria fragmentada y la constatación de su orfandad transgeneracional, consecuencia de naufragios vitales y de una herencia genética marcada por la emigración: "Yo vengo de una familia que, desde hace más de 100 años, ha migrado en cada generación. Yo mismo nací en Argentina, en Buenos Aires, y vine aquí de niño con toda mi familia".

'Cuando todos seamos ricos', 2006. © Matías Costa

Sin ningún acento porteño, vive en España desde los cuatro años, bromea con que es bilingüe y vosea un poco, antes de explicar que su cultura es argentina, pero su madre es descendiente de italianos y su padre proviene de judíos askenazíes de Europa del Este. En el último siglo, su familia "ha emigrado a un lugar distinto del lugar donde nació. Para mí toda esa reconstrucción, tanto familiar como de memoria o sentido, que uno le da su identidad en distintos lugares, es lo que se despliega" en la sala.

Sus antepasados paternos nacieron en el Gran Ducado de Lituania, una zona que incluía parte de Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, aunque "han ido cambiando las fronteras". En The Family Project, uno de los proyectos al que el fotógrafo ha dedicado más tiempo, viaja a los lugares de sus ancestros para conocer su origen, aunque aún le faltan algunos.

"He estado en Rusia, en Italia, en muchos sitios por donde pasó mi familia, que además representa muy bien toda la historia del siglo XX. Han ido migrando primero por Europa y después a América, tanto a Argentina como a Estados Unidos. Hay parte de los judíos de mi familia que están en Israel", detalla el artista.