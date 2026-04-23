La imagen de una familia separada por el ICE, foto del año en el World Press Photo 2026
- La fotografía capta el momento en el que un migrante ecuatoriano es separado de su mujer y sus tres hijos
- El hambre en Gaza y los juicios de las mujeres achíes protagonizan las imágenes finalistas
La fotografía del momento en el que una familia fue separada por el ICE dentro de un edificio federal de Estados Unidos, de Carol Guzy, ZUMA Press, iWitness, para Miami Herald, ha sido elegida como fotografía del año del World Press Photo 2026, que premia lo mejor del fotoperiodismo y la fotografía documental a nivel mundial.
Esta fotografía fue tomada en el interior de uno de los pocos edificios federales de Estados Unidos donde se permitió el acceso a fotógrafos: un único pasillo al que Carol Guzy y otros acudían día tras día para documentar lo que estaba ocurriendo. Captura un momento desgarrador: una familia separada por el Estado. Luis fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras una audiencia en un tribunal de inmigración en el edificio federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 26 de agosto de 2025. Luis, un migrante ecuatoriano sin antecedentes penales, según su familia, era el único sustento de su hogar. Su esposa Cocha y sus tres hijos – de siete, 13 y 15 años – quedaron destrozados, con dificultades económicas inmediatas y un profundo trauma emocional.
La ganadora, Carol Guzy, destaca que: "Este premio pone de relieve la importancia crítica de esta historia a nivel mundial. Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y resiliencia, que trascienden la adversidad y resultan profundamente conmovedoras. El valor de abrir sus vidas a nuestras cámaras nos ha permitido contar sus historias. Y, sin duda, este premio les pertenece a ellos, no a mí".
"Lo que Carol Guzy documenta no es un caso aislado -según indica el jurado del World Press Photo-, sino una política aplicada de manera indiscriminada a personas que acuden a sus audiencias de buena fe. Constituye evidencia y documentación de una política gubernamental aplicada sistemáticamente a personas que siguieron las normas que se les habían indicado".
Joumana El Zein Khoury, directora ejecutiva de World Press Photo, destaca: "Esta imagen muestra el dolor inconsolable de niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia. Es un registro contundente y necesario de la separación de familias tras las políticas de reforma en Estados Unidos. En una democracia, la presencia de la cámara en ese pasillo sirve como testigo de una política que ha convertido los tribunales en escenarios de vidas destrozadas: es un poderoso ejemplo de por qué el fotoperiodismo independiente es esencial".
Esta imagen fue seleccionada de un trabajo más amplio de Guzy, Detenciones del ICE en un juzgado de Nueva York, premiado en la categoría de Reportajes de la región de América del Norte y Central.
Finalista: 'Emergencia humanitaria en Gaza'
Palestinos suben a un camión de provisiones a su entrada en la Franja de Gaza a través del cruce de Zikim, en un intento por conseguir harina, durante lo que el Ejército israelí denominó una «suspensión táctica» de las operaciones para permitir el paso de ayuda humanitaria. Una imagen que Saber Nuraldin tomó el 27 de julio de 2025.
En 2025, la hambruna en Gaza empeoró dentro del contexto de lo que una comisión de la ONU ha calificado como genocidio, aunque Israel rechaza esta acusación. En marzo, las autoridades israelíes impusieron un bloqueo total a la ayuda, una táctica que las organizaciones humanitarias han descrito como la utilización de la inanición como arma. Según un informe de la ONU, entre el 27 de mayo y el 31 de julio, al menos 1373 palestinos que buscaban alimento fueron asesinados en, o cerca de, los puntos de distribución de ayuda. A pesar de un acuerdo de alto el fuego en octubre, más del 75 por ciento de la población sigue sufriendo hambre y desnutrición. El fotógrafo, nacido en Gaza, ha documentado la vida allí desde 1997.
El jurado señaló que esta imagen hace visible la magnitud y la urgencia de la hambruna en el segundo año de esta guerra en Gaza. Su composición directa obliga al espectador a detenerse y ofrece una evidencia visual de la hambruna y de la destrucción que rodea la escena. El jurado consideró que la fotografía confronta al espectador con la realidad de la situación, al tiempo que señala sus impactos colectivos y sus implicaciones globales.
Finalista: 'Los juicios de las mujeres achíes'
Doña Paulina Ixpatá Alvarado, una demandante que fue retenida y agredida durante 25 días en 1983, se encuentra junto a otras mujeres Achi frente a un tribunal de Ciudad de Guatemala, el 30 de mayo de 2025. Esa misma tarde, tres antiguos miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil fueron declarados culpables de violación y crímenes de lesa humanidad, y sentenciados a 40 años de prisión cada uno.
Durante cuatro décadas, en la localidad de Rabinal, un grupo de mujeres indígenas mayas achíes convivieron en las mismas comunidades que los hombres que las habían violado, a veces incluso como vecinas. La Guerra Civil de Guatemala llevó al genocidio de miles de mayas achíes por parte del Ejército y fuerzas paramilitares respaldadas por el Estado, que utilizaron la violencia sexual como un arma sistemática para oprimir a las comunidades indígenas. En 2011, 36 mujeres rompieron su silencio e iniciaron, y ganaron, una batalla legal de 14 años contra sus agresores. Su resiliencia colectiva consigue convertir el legado de impunidad durante la guerra en una victoria histórica para la justicia.
El jurado señaló que el enfoque clásico y sobrio de esta fotografía pone en valor la dignidad y la autoridad de las mujeres, contrarrestando deliberadamente las narrativas visuales históricas que presentan a las mujeres – especialmente a las supervivientes de violencia sexual – como sujetos sin poder. En cambio, el retrato documenta un momento de fuerza colectiva al final de su larga lucha por la justicia.
Las imágenes premiadas en el Concurso World Press Photo 2026 darán la vuelta al mundo como parte de la exposición itinerante anual de World Press Photo, en más de 60 sedes a nivel global. El estreno mundial de la exposición tendrá lugar en Ámsterdam, en De Nieuwe Kerk, el 24 de abril. Se confirmarán más sedes a lo largo del año y se añadirán a la página del calendario.