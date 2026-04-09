Tres fotógrafos españoles entre los ganadores del World Press Photo 2026: "un retrato urgente" del mundo actual

La guerra en Palestina, Ucrania o Pakistán; las protestas en Estados Unidos; la lucha de las mujeres en Guatemala o Kenia; o la devastación del cambio climático protagonizan las imágenes ganadoras el World Press Photo 2026, los prestigiosos galardones de fotoperiodismo, que organiza sus premiados por continentes dividiendo en tres categorías: fotografías individuales, reportajes gráficos, y proyectos a largo plazo.

Entre los 42 ganadores (elegidos por un jurado independiente entre 57.376 candidaturas de 3.747 fotógrafos de 141 países) hay tres fótógrafos españoles reconocidos por su trabajo en distintas zonas del mundo. Entre las imágenes premiadas saldrá la elegida como fotografía del año, que se anunciará el 23 de abril en una ceremonia en Ámsterdam.

Brais Lorenzo ha sido premiado en la categoría de reportaje gráfico en Europa por Tierra quemada, donde retrata los incendios forestales en su Galicia natal para EFE, Revista 5W o El País

'Tierra quemada' Brais Lorenzo Brais Lorenzo

También en la categoría de reportajes gráficos, pero en África, ha sido galardonado Luis Tato por Madagascar’s Gen Z Protests donde muestra las movilizaciones impulsadas en redes sociales que provocaron el exilio del presidente de Madagascar, Andry Rajoelina,

'Madagascar’s Gen Z Protests' Luis Tato /France Presse

Y, en la categoría de proyectos de Asia Occidental, Central y Meridional, Diego Ibarra Sánchez ha sido premiado por Educación Secuestrada, donde documenta los ataques a la enseñanza en países como Pakistán, Siria, Afganistán, Nigeria, Nagorno Karabaj, Irak, Líbano, Ucrania o Colombia.

'Educación Secuestrada'. Diego Ibarra Sánchez.

En un año tan convulso como 2025, el jurado de World Press Photo destaca que entre los premiados, además lo general y lo íntimo de los conflictos, también hay “ historias de resistencia, resiliencia y tradiciones poco conocidas”.

La presidenta del jurado, Kira Pollack, lo ha expresado de esta manera: ”Este es un momento crítico —para la democracia, para la verdad, para la cuestión de qué estamos dispuestos a ver y señalar como sociedad y qué estamos dispuestos a ignorar. Los fotógrafos aquí reconocidos han hecho su parte. Han dejado su testimonio. Ahora nos toca a nosotros mirar”.

Imagen del atentado en Sídney en diciembre de 2025. Edwina Pickles -The Sydney Morning Herald.

Entre las imágenes premiadas hay, según la organización, “fotografías íntimas y a menudo conmovedoras, las obras también revelan la fragilidad de la vida humana, desde la enfermedad y el aislamiento hasta el duelo y la supervivencia, junto con historias de generaciones más jóvenes, desde bailarines de ballet en Sudáfrica hasta mujeres jinetes en Marruecos y familias afectadas por las políticas migratorias en Estados Unidos”.

Enfrentamiento entre el ICE y protestantes de las políticas migratorias estadounidenses en Oregón, Portland. Jan Sonnenmair

Desglosando los ganadores, 31 de los 42 pertenecen a la región que han fotografíado, y la representación de mujeres y personas no binarias suponen un 22% del total. Las fotografías ganadoras formaran parte de la exposición itinerante anual de World Press Photo, que visitará más de 60 lugares de todo el mundo.