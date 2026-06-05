'Scary Movie' renueva sus parodias para acercarse a las nuevas generaciones de las redes sociales

Entre 1990 y 1994, los hermanos Wayans dirigieron, escribieron y protagonizaron el popular show de humor In living color, compuesto de sketches de humor y en el que tuvieron sus primeras oportunidades actores y humoristas como Jim Carrey o Jennifer López. Y siguieron triunfando con el late night The Wayans Brothers (1995-1999).

Un rodaje que les sirvió para saltar al cine con Scary Movie (2000), en donde, tomando como modelo filmes como Aterriza como puedas o Top secret, parodiaban el género de terror. La película fue un enorme éxito que volvió a poner de moda las comedias paródicas absurdas, aunque el nivel de sus imitadoras solía ser patético.

Tras encargarse de la secuela, Scary Movie 2 (2001), decidieron dejar la saga en manos de David Zucker (uno de los encargados de Aterriza como puedas junto a Jim Abrahams y Jerry Zucker) y dedicarse a otras comedias absurdas como Dos rubias de pelo en pecho o Pequeño pero matón.

Mientras, la saga fue decayendo a marchas forzadas hasta la flojísima Scary Movie 5 (2013), en la que ya no estaban ni el reparto original. Y que, aunque seguía acumulando chistes, ya no tenía gracia. Quizá por eso, los Wayans hayan decidido prescindir de esas secuelas y continuar donde lo dejaron, como si no hubieran existido.

Fotograma de 'Scary Movie' Paramount Pictures Paramount Pictures

De hecho en la propia película, los personajes se preguntan si esta entrega es una secuela, una precuela, un remake, un spin-off, un reinicio... Y quizá por eso sus creadores hayan decidido prescindir del 6 que le correspondería en el título (si fuera una secuela).

Ahora, trece años después, los Wayans (Marlon, Shawn, Keenen Ivory y Craig) regresan a la saga como guionistas y productores, dejando la dirección en manos de Michael Tide, responsable de otra comedia similar, Paranormal activity, también escrita y protagonizada por Marlon Wayans.

Fotograma de 'Scary Movie' Photo Credit: Quantrell Colbert Photo Credit: Quantrell Colbert

Y la verdad es que el regreso de sus creadores le ha sentado bien a la saga, ya que recupera el pulso de la original, con buenas dosis de humor absurdo, un chiste por minuto y parodias y cameos del cine de género reciente bastante afortunadas. Aunque se abuse de los chistes de sexo y pedos y la acumulación puede apabullar a una parte de los espectadores. Pero los fans de la saga disfrutarán esta trepidante acumulación de chistes.

Una película que intenta recuperar al público de las primeras entregas y añadir a los jóvenes, con un lenguaje más cercano a Youtube, Instagram o TikTok. Si os gusta la saga os reiréis mucho y si nunca le habéis encontrado la gracia os removeréis en vuestros asientos. Aunque a todos os garntizamos alguna que otra carcajada. Y reirse en estos momentos de tanta crispación mundial se agradece bastante.

Fotograma de 'Scary Movie' Photo Credit: Quantrell Colbert Photo Credit: Quantrell Colbert

Vuelve el reparto original Lo mejor es que se traen con ellos a casi todo el reparto original, empezando por Anna Faris (Cindy) y Regina Hall (Brenda), que protagonizaron las cuatro primeras películas de la saga y siguen siendo lo mejor de la película. Si ambas actrices se han convertido en dos figuras de la comedia actual se lo deben precisamente a la primera entrega de Scary Movie, que fue la película que las hizo famosas. Después ambas actrices, sobre todo Faris, se han labrado una gran reputación como cómicas. También regresan Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Dave Sheridan, Lochlyn Munro, Cheri Oteri, Chris Elliott... a los que se suman una nueva generación de actores, como Olivia Rose Keegan, Heidi Gardner, Felissa Rose, Savannah Lee Nassif y nuevos Wayans como las hermanas Kim y Nadia Wayans, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans y varios primos, sobrinos y sobrinas. Así que parece que el futuro de la franquicia parece estar asegurado con tantos Wayans. Mención aparte merecen algunos cameos tan sorprendentes como divertidos y que no os vamos a desvelar aquí, sobre todo el de esa atriz con la que empieza la película, nominada a los Oscar y ganadora de un Globo de Oro. Fotograma de 'Scary Movie' Photo Credit: Quantrell Colbert Photo Credit: Quantrell Colbert "En el año 2000, Shorty era un descerebrado. Jugaba videojuegos, improvisaba rimas y fumaba marihuana. Veintiséis años después, sigue haciendo exactamente lo mismo: fumando, jugando videojuegos, descontrolándose y grabándolo todo, solo que ahora se está haciendo rico. Tiene una empresa de marihuana, ¿entiendes? No solo la fuma. Pero sigue viviendo en el sótano. Sigue siendo Shorty", asegura Marlon Wayans sobre su icónico personaje. Y, por supuesto, otro de los hallazgos más divertidos de la película son las caras que pone la máscara de Gosthface, un personaje que parodia al villano de Scream. Fotograma de 'Scary Movie' Paramount Pictures Paramount Pictures