'Scary Movie' renueva sus parodias para acercarse a las nuevas generaciones de las redes sociales
- Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans y Shawn Wayans retoman sus icónicos papeles
- Una comedia absurda que llega a los cines este viernes, 5 de junio
Entre 1990 y 1994, los hermanos Wayans dirigieron, escribieron y protagonizaron el popular show de humor In living color, compuesto de sketches de humor y en el que tuvieron sus primeras oportunidades actores y humoristas como Jim Carrey o Jennifer López. Y siguieron triunfando con el late night The Wayans Brothers (1995-1999).
Un rodaje que les sirvió para saltar al cine con Scary Movie (2000), en donde, tomando como modelo filmes como Aterriza como puedas o Top secret, parodiaban el género de terror. La película fue un enorme éxito que volvió a poner de moda las comedias paródicas absurdas, aunque el nivel de sus imitadoras solía ser patético.
Tras encargarse de la secuela, Scary Movie 2 (2001), decidieron dejar la saga en manos de David Zucker (uno de los encargados de Aterriza como puedas junto a Jim Abrahams y Jerry Zucker) y dedicarse a otras comedias absurdas como Dos rubias de pelo en pecho o Pequeño pero matón.
Mientras, la saga fue decayendo a marchas forzadas hasta la flojísima Scary Movie 5 (2013), en la que ya no estaban ni el reparto original. Y que, aunque seguía acumulando chistes, ya no tenía gracia. Quizá por eso, los Wayans hayan decidido prescindir de esas secuelas y continuar donde lo dejaron, como si no hubieran existido.
De hecho en la propia película, los personajes se preguntan si esta entrega es una secuela, una precuela, un remake, un spin-off, un reinicio... Y quizá por eso sus creadores hayan decidido prescindir del 6 que le correspondería en el título (si fuera una secuela).
Ahora, trece años después, los Wayans (Marlon, Shawn, Keenen Ivory y Craig) regresan a la saga como guionistas y productores, dejando la dirección en manos de Michael Tide, responsable de otra comedia similar, Paranormal activity, también escrita y protagonizada por Marlon Wayans.
Y la verdad es que el regreso de sus creadores le ha sentado bien a la saga, ya que recupera el pulso de la original, con buenas dosis de humor absurdo, un chiste por minuto y parodias y cameos del cine de género reciente bastante afortunadas. Aunque se abuse de los chistes de sexo y pedos y la acumulación puede apabullar a una parte de los espectadores. Pero los fans de la saga disfrutarán esta trepidante acumulación de chistes.
Una película que intenta recuperar al público de las primeras entregas y añadir a los jóvenes, con un lenguaje más cercano a Youtube, Instagram o TikTok. Si os gusta la saga os reiréis mucho y si nunca le habéis encontrado la gracia os removeréis en vuestros asientos. Aunque a todos os garntizamos alguna que otra carcajada. Y reirse en estos momentos de tanta crispación mundial se agradece bastante.
Vuelve el reparto original
Lo mejor es que se traen con ellos a casi todo el reparto original, empezando por Anna Faris (Cindy) y Regina Hall (Brenda), que protagonizaron las cuatro primeras películas de la saga y siguen siendo lo mejor de la película. Si ambas actrices se han convertido en dos figuras de la comedia actual se lo deben precisamente a la primera entrega de Scary Movie, que fue la película que las hizo famosas. Después ambas actrices, sobre todo Faris, se han labrado una gran reputación como cómicas.
También regresan Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Dave Sheridan, Lochlyn Munro, Cheri Oteri, Chris Elliott... a los que se suman una nueva generación de actores, como Olivia Rose Keegan, Heidi Gardner, Felissa Rose, Savannah Lee Nassif y nuevos Wayans como las hermanas Kim y Nadia Wayans, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans y varios primos, sobrinos y sobrinas. Así que parece que el futuro de la franquicia parece estar asegurado con tantos Wayans.
Mención aparte merecen algunos cameos tan sorprendentes como divertidos y que no os vamos a desvelar aquí, sobre todo el de esa atriz con la que empieza la película, nominada a los Oscar y ganadora de un Globo de Oro.
"En el año 2000, Shorty era un descerebrado. Jugaba videojuegos, improvisaba rimas y fumaba marihuana. Veintiséis años después, sigue haciendo exactamente lo mismo: fumando, jugando videojuegos, descontrolándose y grabándolo todo, solo que ahora se está haciendo rico. Tiene una empresa de marihuana, ¿entiendes? No solo la fuma. Pero sigue viviendo en el sótano. Sigue siendo Shorty", asegura Marlon Wayans sobre su icónico personaje.
Y, por supuesto, otro de los hallazgos más divertidos de la película son las caras que pone la máscara de Gosthface, un personaje que parodia al villano de Scream.
Parodias de los últimos éxitos del cine de terror
En cuanto al objeto de las parodias, la saga también ha ido evolucionando y estos trece años en barbecho han hecho posible que se cambien un poco los referenes, aunque Scream siga siendo el centro de casi todo y tengamos parodias de clásicos como Halloween o Aterriza como puedas, también nos encontramos con chistes a costa de películas más recientes como Déjame salir, Ma, M3GAN, Terrifier, El juego del calamar, Miércoles (hay un personaje llamado Martes), Nosferatu, Destino Final, La sustancia, Sinners, Weapons. Personalmente me he reído mucho con las cinco últimas.
Incluso hay una parodia de la reciente película sobre Michael Jackson y también destacamos una escena en el metro, ambientada en Halloween, en la que aparecen juntos un montón de iconos del cine de terror.
Sin olvidar chistes relacionados con la actualidad con temas como el ICE, el racismo y los papeles de Epstein. Aunque no todos sean buenos, hay que reconocer que se agradece, y mucho, este regreso del humor políticamente incorrecto que se atreve con casi todo.
Y, por supuesto, quedaos hasta el final de los títulos de crédito porque las parodias continúan.
En cuanto a esa combinación de comedia y terror, el director, Michael Tide, asegura: "Lo divertido de hacer estas películas es caminar sobre ese filo de navaja donde el público no sabe si va a gritar o reír".
En fin, que si sois fans de la saga y del humor absurdo no os la podéis perder. Y hay tantos chistes que os echaréis unas risas. Pero si nunca le habéis encontrado la gracia a la saga elegid otra película, que en los cines hay para toos los gustos.