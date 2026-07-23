Tour de Francia 2026: hora y dónde ver gratis en TV la etapa 18 entre Voiron y Orcières-Merlette

El Tour de Francia encara la recta final con la llegada del pelotón a los Alpes franceses, que se convertirán en juez definitivo de esta edición de la ronda gala. Si bien parece más que segura la victoria final de Tadej Pogacar, las implacables montañas del este de Francia serán las que determinen quienes conforman el podio en los Campos Elíseos de París el próximo domingo 26 de julio.

Tras una jornada prácticamente en llano, que terminó con la victoria de Jasper Philipsen, los corredores continúan luchando por ocupar el hueco que Jonas Vingegaard dejó en el podio tras su accidentado abandono en la etapa 15. El Tour encara la primera parte de la trilogía alpina en esta etapa que se desarrollará entre Voiron y Orcières-Merlette, un total de 185 kilómetros, con un desnivel de 3.900 metros y el ascenso final a la cumbre de Orcières-Merlette, de 1.850 metros.Teledeporte y RTVE Play seguirán la etapa desde las 14:05 horas y la emisión pasará a La 1 a partir de las 15:50 horas.

Así es la etapa 18 entre Voiron y Orcières-Merlette Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la etapa 18letour.fr La alta montaña entra en escena en los Alpes con una 18ª etapa clave de 185,2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette. El pelotón se enfrenta a un exigente encadenado de cinco puertos de montaña, comenzando antes del kilómetro 40 con el Alto de Engins (11,4 km al 5,4%). Sin apenas descanso, la carrera seguirá desgastando las fuerzas de los corredores con el Alto de Monteynard, de segunda categoría (9,7 km al 5%), y el explosivo Alto de Terrasses, de tercera categoría (3,4 km al 6,6%). Superada la primera mitad, la localidad de Corps acoge el esprint intermedio, un punto estratégico en el kilómetro 129 donde los velocistas apurarán sus opciones de optar al maillot verde. El tramo decisivo arranca en el kilómetro 166,2 tras coronar el Alto de Saint-Léger-les-Mélèzes (3ª categoría, 2,5 km al 6,9%). Desde allí, la serpiente multicolor pondrá rumbo directo a las rampas de Orcières-Merlette. La meta aguarda en la estación de esquí homónima a 1.825 metros de altitud tras una exigente subida final de primera categoría: 7,1 kilómetros al 6,7% de pendiente media que arrancarán con dureza y que ofrecerá rampas iniciales que alcanzan el 8,2%. letour.fr

¿Está el podio del Tour de Francia 2026 decidido? Matemáticamente no hay nada decidido, aunque las primeras posiciones, tras la contrarreloj de la etapa 16 y el abandono por rotura de clavícula tras una dura caída en la etapa 15 de Jonas Vingegaard, están bastante perfiladas. La pelea de los corredores están en las etapas restantes, que incluyen un durísimo bloque alpino con dos finales consecutivos en el mítico Alpe d'Huez. Antes de arrancar esta primera etapa alpina, el esloveno Tadej Pogacar se mantiene como líder de la clasificación general, con 4' 32" sobre el belga Remco Evenepeol, mientras el mexicano Isaac del Toro es tercero a 6' 51" de su compañero Paul Seixas, cuarto a 7' 11". Juan Ayuso es quinto, a 9' 22" del líder.

¿Cómo les está yendo a los corredores españoles? Juan Ayuso, en la presentación de equipos del Tour de Francia 2026 en BarcelonaTim De WaeleTim de Waele/Getty Images El corredor español más aventajado en el Tour 2026 es Juan Ayuso, a pesar de los fallos y minutos perdidos en las etapas de montaña y en la contrarreloj, sigue en la pelea del Top 5. Sin embargo, para hacer podio debería remontar más de dos minutos y medio a corredores como Del Toro, a 2' 31" del español, saltando a Seixas por el camino, 2'11" por delante. Este objetivo a cuatro días del final se ha vuelto una tarea titánica, como él mismo ha reconocido. El resto de ciclistas buscan protagonismo en escapadas a sabiendas de que no tienen bazas para la general. Pablo Castrillo usará su gran golpe de pedal en montaña, Carlos Verona acompañará como gran escudero de Ayuso y Alex Aranburu e Ion Izagirre intentarán atrapar alguna victoria de etapa-.