Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 14 entre Mulhouse y Le Markstein Fellering
- Jornada de alta montaña con protagonismo para los grandes favoritos
- Sigue en directo la etapa 14 del Tour de Francia 2026 en RTVE Play
Este sábado 18 de julio se disputa la etapa 14 del Tour de Francia 2026 entre Mulhouse y Le Markstein Fellering de 155,3 kilómetros de recorrido y un perfil montañoso con cuatro puertos de montaña, uno de segunda y tres de primera con el Col du Haag a escasos kilómetros de la línea de meta.
La victoria del suizo Mauro Schmid (Jayco) en la etapa 13 con final en Belfort por delante del colombiano Harold Tejada dejó la escalada de Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) hasta la cuarta plaza de la clasificación general que lidera Tadej Pogacar (UAE) por delante de Jonas Vingegaard (Visma) y Remco Evenepoel (Red Bull).
Tras la salida en Mulhouse se encara el Grand Ballon para pasar por primera vez por la línea de meta en el comienzo de un espectacular circuito con la subida final al Haag, un camino forestal acondicionado como vía ciclista, que serpentea a lo largo de 11,2 kilómetros con un desnivel del 7,3 % que se presta a un ritmo de todo menos regular. Tras superar este obstáculo, quedarán seis kilómetros para llegar a Le Markstein.
Será la segunda ocasión en la que el Tour finializa en la estación invernal, la tercera incluyendo la de 2022 en el Tour femenino, donde el esloveno Tadej Pogacar (UAE) busca repetirla victoria de 2023 donse se impuso al sprint a sus compañeros de ascensión, el austriaco Felix Gall y el danés Jonas Vingegaard.
Las rampas del Col du Haag, a seis kilómetros del final, servirá para hacer la selección final donde los que coronen en primer lugar se disputarán el triunfo de etapa.
Horario y dónde ver la etapa 14 del Tour 2026
La decimocuarta etapa del Tour de Francia 2026 puedes verla íntegra en directo, en abierto y gratis este sábado 18 de julio desde las 14:45 hora peninsular española en Teledeporte, a partir de las 15:50 horas en La1 y sin cambiar de canal en RTVE Play con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Pedro Delgado, las habituales voces del ciclismo en TVE.
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